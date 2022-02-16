Румунський уряд оновить атомну енергостанцію на €9 млрд

Інвестиційні проєкти сприятимуть розвитку екологічної енергетики

У рамках стратегії енергетичної безпеки румунський уряд підтримає введення в експлуатацію 3-го та 4-го енергоблоків на атомній станції Nuclearelectrica SA у Чорноводе. Про це йшлося під час візиту румунського премʼєр-міністра на станцію, передає «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Чуке відмітив, що запуск в експлуатацію нових блоків сприятиме як посиленню енергетичної безпеки країни, так і переходу на виробництво енергії згідно зі стандартами Європейської комісії.

«Ці проєкти сприятимуть енергетичній незалежності Румунії відповідно до європейського бачення захисту довкілля та скорочення викидів вуглекислого газу», – сказав Чуке.

Інвестиції на суму близько €9 мільярдів у станцію Nuclearelectrica передбачають реконструкцію блоку 1, проєктування блоків 3 і 4, розробку малих модульних реакторів у співпраці з NuScale, а також проєкти підтримки для повсякденної експлуатації.

Згідно з комюніке, інвестиційні проєкти сприятимуть екологічній енергетиці без викидів вуглекислого газу, енергетичній стабільності Румунії, місцевому та національному соціально-економічному розвитку, розвитку атомної промисловості та підготовці нового покоління. спеціалістів.

Nuclearelectrica вносить приблизно 18-20% ядерної енергії в загальне виробництво енергії та 33% в загальне виробництво енергії без вуглецю в Румунії. Румунський уряд володіє 82% акціями підприємства.

Раніше радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю «Главкому» казав, що під час гострого дефіциту газу та вугілля найбільше навантаження ляже на атомну енергетику. Якщо минулої зими в системі працювало 10 атомних блоків, то цієї зими працюватиме 14 блоків АЕС, а в разі потреби терміном до двох тижнів може бути задіяно і всі 15 блоків. Зараз працює 13 блоків, а незабаром буде включено і 14-й.

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