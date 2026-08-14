Україна почала бойові випробування реактивних дронів-перехоплювачів

Нові українські розробки розганяються до понад 600 км/год і призначені для боротьби з реактивними «Шахедами»

Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі для протидії реактивним «Шахедам» уже проходять бойове тестування. Кілька вітчизняних виробників створили відповідні рішення, а від одного з них очікують перших підтверджених збиттів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Розробка нових перехоплювачів стала відповіддю на зміну російської тактики повітряних атак. Російські війська поступово почали замінювати звичайні «Шахеди» реактивними, що вимагає від України швидшого розвитку засобів для їхнього знищення.

Системно розвивати українські дрони-перехоплювачі почали минулого року. Робота охоплювала відкриття відповідного ринку, проведення бойових випробувань нових розробок та збільшення обсягів закупівель.

У результаті Україна отримала систему так званої «малої» протиповітряної оборони, побудовану, зокрема, навколо використання безпілотників-перехоплювачів.

Новим викликом стала поява реактивних «Шахедів». Через вищу швидкість таких цілей виникла потреба у створенні відповідних засобів перехоплення.

Протягом року українські виробники отримували гранти через Brave1. Їхні розробки аналізували та випробовували, а наразі вже декілька компаній мають власні рішення для боротьби з новою загрозою.

Одна з українських команд створила реактивний дрон-перехоплювач, який завдяки реактивному двигуну здатний розвивати швидкість понад 600 км/год. Назва компанії-виробника не розголошується.

«Нещодавно відвідав одне з виробництв. Команда однією з перших в Україні створила реактивний дрон-перехоплювач, який завдяки реактивному двигуну розвиває швидкість до понад 600 км/год. Зараз розробка проходить бойове тестування. Очікуємо результати та перші підтверджені збиття», – повідомив Федоров.

Таким чином, розробка вже перейшла від створення та попередніх випробувань до бойового тестування. Наступним показником її ефективності мають стати підтверджені перехоплення російських реактивних безпілотників.

Паралельно робота над напрямом продовжується. Серед ключових завдань – подальші дослідження та розробки, тестування нових зразків і масштабування виробництва дронів-перехоплювачів.

«Важливо не зупинятися. Потрібно інвестувати в R&D, тестування й масштабування виробництва. Наша команда продовжує системно над ним працювати. Захист українського неба залишається одним із ключових напрямів нашої стратегії у війні», – наголосив Федоров.

До слова, Тверську область Росії атакували безпілотники, внаслідок чого було пошкоджено великий логістичний комплекс Wildberries приблизно за 150 км від Москви.