Потужна пожежа у Москві: палає ремонтно-механічний завод (відео)
Причини пожежі наразі не відомі
19 червня на території Центрального ремонтно-механічного заводу у Москві сталася пожежа. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Зазначається, що пожежа сталася на південному сході Москви – Рязанському проспекті на території Центрального ремонтно-механічного заводу.
За попередніми даними, там спалахнув дах цеху, що знаходиться на реконструкції. Загорілося 100 квадратів покрівлі. Пожежі присвоїли 1 ранг складності. Причини пожежі наразі не відомі.
Людей з будівлі евакуювали.
Нагадаємо, що 18 червня в Брянську спалахнула сильна пожежа у військовому госпіталі.
Раніше повідомлялося, що у Білгороді спалахнула багатоповерхівка в елітному житловому комплексі. 5 червня у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито був скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.
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