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Потужна пожежа у Москві: палає ремонтно-механічний завод (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Потужна пожежа у Москві: палає ремонтно-механічний завод (відео)
Над Москвою піднімається чорний дим
скріншот з відео

Причини пожежі наразі не відомі

19 червня на території Центрального ремонтно-механічного заводу у Москві сталася пожежа. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що пожежа сталася на південному сході Москви – Рязанському проспекті на території Центрального ремонтно-механічного заводу.  

За попередніми даними, там спалахнув дах цеху, що знаходиться на реконструкції. Загорілося 100 квадратів покрівлі. Пожежі присвоїли 1 ранг складності. Причини пожежі наразі не відомі.

Людей з будівлі евакуювали.

Нагадаємо, що 18 червня в Брянську спалахнула сильна пожежа у військовому госпіталі.

Раніше повідомлялося, що у Білгороді спалахнула багатоповерхівка в елітному житловому комплексі. 5 червня у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито був скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.

Теги: пожежа росія завод Москва

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