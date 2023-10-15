Сапери у Варшаві через загрозу вибуху перевіряють виборчі дільниці

На двох виборчих дільницях у Варшаві виборчих дільницях пролунав сигнал про замінування

У Варшаві на двох виборчих дільницях була зафіксована загроза вибуху. Група саперів вирушила на місце події. Про це повідомляє Onet.

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На виборчих дільницях 425 і 426 у Варшаві виборчих дільницях пролунав сигнал про замінування. На місце прибули сапери, а поліція оточила будівлю, де знаходяться комісії.

«Сигнал про ситуацію дійшов до нас, але ми не знаємо подробиць», – сказав голова Державної виборчої комісії Сильвестр Марціняк.

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За даними видання, хтось залишив рюкзак перед будівлею, де працювала комісія.

Як повідомлялося, результати екзитполів, які оприлюднили телеканали одразу по закриттю виборчих дільниць, виявилися несподіваними. Якщо практично усі прогнозували перемогу владної коаліції на чолі з партією «Права і справедливість», то друге місце з різницею всього у 5,2% зайняла «Громадянська коаліція».

Відповідно до опитування виборців на виході з виборчих дільниць під час парламентських виборів у Польщі, п'ять партій зуміли подолати прохідний бар'єр для участі у Сеймі.

Так, партія «Право і Справедливість» може отримати 200 місць у польському парламенті. «Громадянська коаліція», очолювана екс-президентом Дональдом Туском, може здобути 163 місця. Партія «Третій Шлях» має прогнозовані 55 місць, «Ліві» – 30 місць, а «Конфедерація» – 12 місць.

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За цими даними, чинна партія влади «Право і Справедливість» (ПіС) стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості.

Також лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск заявив, що готовий до створення коаліційного уряду з «партнерами».

Раніше ми повідомляли, що права євроскептична політична сила «Конфедерація свободи і незалежності» (також відома як Конфедерація) набувала популярності перед голосуванням у Польщі. Партія критикує владу за витрату державних коштів на допомогу Україні, а її прихильники ставляться з підозрою до українських біженців, яких прийняла Польща, і виражають занепокоєння щодо постачання українського зерна до країни.