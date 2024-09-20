Сейм Латвії заборонив російську мову в банкоматах

Сейм Латвії у четвер ухвалив в остаточному читанні поправки до Закону про кредитні установи, що передбачають заборону на використання у банкоматах латвійських комерційних банків російської мови

У Латвії прийнято закон, який забороняє використання російської мови в банкоматах. Відтепер інтерфейс банкоматів має бути налаштований латиською мовою, а також може включати офіційні мови країн ЄС та ОЕСР. Про це повідомляє Delfi.

Цей крок спрямований на забезпечення доступності готівки для всіх мешканців Латвії, особливо в умовах, коли кількість філій банків та розрахункових центрів скорочується.

Попри зростання популярності безготівкових розрахунків, готівка залишається важливою складовою платіжної системи, особливо у кризових ситуаціях.

Ця ініціатива є частиною ширшої політики Латвії щодо зменшення впливу Росії та зміцнення національної ідентичності. Раніше Латвія також заборонила в'їзд на свою територію транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі.

Нагадаємо, Латвія передасть Україні закуплені у Великої Британії бронемашини.