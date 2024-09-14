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У Латвії демонтують пам'ятники Пушкіну та його музі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Латвії демонтують пам'ятники Пушкіну та його музі
Пам'ятна плита, присвячена Пушкіну та бюст на честь його музи Анни Керн у Ризі
фото: LETA

Рада з пам'ятників також підтримала демонтаж пам'ятних дощок друкарні Cīņa, Петру Першому, Андрію Упітісу, Леніну та Янісу Зутісу

У Ризі, столиця Латвії, демонтують пам'ятні об'єкти, присвячені російському поетові Олександру Пушкіну та його музі Анні Керн. Про це повідомляє LETA.

Рада з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятного каменю, присвяченого Пушкіну, на вулиці Цитаделес, 7. Зокрема,  демонтаж погруддя музи Пушкіна Анни Керн, дружини генерала Єрмолая Керна.

Крім того, рада з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятних дощок друкарні Cīņa, Петру Першому, Андрію Упітісу, Леніну та Янісу Зутісу.

У раді під час ухвалення рішення заявили, що «біда радянської ідеології» не повинна бути стерта з пам'яті суспільства. Тому демонтовані комуністичні об'єкти слід зберегти як історичні свідчення, додали у раді.

Нагадаємо, що відземський окружний суд у Латвії засудив до реального тюремного терміну на один рік прокремлівську активістку Єлену Крейле у справі виправдання геноциду, злочинів проти людяності, миру та воєнного злочину.

До слова, цього літа на білбордах по всій Італії з’явилися сотні плакатів із гаслом: «Росія нам не ворог». Зокрема ті, що з’явилися цього тижня у Римі, містять слова: «Достатньо грошей на зброю для України та Ізраїлю. Ми хочемо миру. Ми відкидаємо війну».

Теги: Латвія пам'ятник письменник росія пропаганда

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