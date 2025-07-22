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Морські мешканці потерпають від аномальної спеки Середземномор'я: вчені б'ють на сполох

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Морські мешканці потерпають від аномальної спеки Середземномор'я: вчені б'ють на сполох
Температура поверхні моря різко підвищилася поблизу Іспанії та Португалії
фото: depositphotos.com

Температура повітря була значно вищою, ніж в середньому за останні 20 років, що впливає на морських мешканців

Нещодавно спека в Середземному морі була настільки сильною, що викликала занепокоєння у вчених стосовно стану морських мешканців. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian. 

«Антропогенна кліматична криза робить спеку у морі більш інтенсивною та тривалою, а температура поверхні моря біля узбережжя Майорки з кінця червня часто перевищує 30°C», – зазначає видання.

Генеральний директорат з питань морського господарства Португалії повідомив, що південний регіон Алгарве пережив спеку в період з 28 червня по 9 липня. Вказується, що в цей проміжок часу температура повітря була значно вищою, ніж в середньому за останні 20 років. Примітно, що в деяких районах температура перевищувала норму на 5°C. 

«Ця остання морська хвиля спеки була найекстремальнішою у західному Середземномор'ї. Хоча температура поверхні моря вище 30°C не є такою вже й незвичною влітку, такі умови є безпрецедентними наприкінці червня», – пише The Guardian.

Автори статті прогнозують, що вплив спеки на морську дику природу та екосистеми може бути значним. Спека може виснажити енергію морських істот до такої міри, що вони більше не зможуть вижити. Є певні докази, що у спеку деякі види переходять у режим виживання і не розмножуються.  

Нагадаємо, екстремальні погодні умови через глобальну зміну клімату викликають стрибки цін на продукти по всьому світу. Такий висновок міститься у дослідженні Барселонського суперкомп'ютерного центру. 

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Теги: спека криза негода вчені

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