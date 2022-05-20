Сервіс оголошень Avito покидає Росію

Компанія Prosus вже розпочала пошук покупця на акції Avito

Головний акціонер найбільшого сайту безкоштовних оголошень в Росії Avito – нідерландська компанія Prosus – вирішив вийти з російського бізнесу. Про це йдеться у заяві компанії.

«Prosus продає свою частку в Avito. 25 березня ми оголосили про вихід Avito із нашої групи OLX. Після завершення цього операційного поділу компанія Prosus вирішила вийти з російського бізнесу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Prosus вже розпочав пошук покупця на акції Avito.

Раніше повідомлялося, що Японія з 20 травня забороняє експорт до Росії 14 категорій високотехнологічних товарів. До переліку потрапили, зокрема, квантові комп'ютери, 3D-принтери, електронні мікроскопи.

Європейська комісія заявила, що протягом наступних п'яти років необхідні додаткові 210 мільярдів євро, щоб заплатити за поступове виведення російського палива.