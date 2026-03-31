Молдова відреагувала на проліт «шахеда» у своєму небі: що сказали у МЗС

У Кишиневі заявили про порушення суверенітету і попередили про загрозу безпеці

Міністерство закордонних справ Молдови засудило проліт безпілотника типу «шахед» у повітряному просторі країни та заявило про порушення суверенітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву молдовського МЗС.

У відомстві наголосили, що рішуче засуджують недозволений проліт безпілотного літального апарата над територією країни.

«Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова і є неприйнятним. Міністерство наголошує, що такі дії становлять загрозу безпеці громадян та регіональній стабільності, і наголошує на необхідності суворого дотримання міжнародного права», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Молдова вимагатиме від Росії компенсації за пошкодження лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти, яке сталося під час російської атаки на енергетичну інфраструктуру України. За його словами, влада не має наміру залишати інцидент без реагування та після завершення ремонту направить російській стороні дипломатичну ноту.

До слова, Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі строком на 60 днів через ускладнення ситуації після російських ударів по Україні. У владі не виключають, що через навантаження на енергосистему можуть бути застосовані віялові відключення. Представники уряду наголошують, що ситуація в регіоні суттєво загострилася через війну Росії проти України.

Раніше молдовські прикордонники виявили на півдні країни уламки безпілотника, який, за попередніми даними, може бути російським дроном-камікадзе типу «Шахед». Зазначається, що уламки безпілотника знайшли у полі поблизу села Тудора. Це приблизно за 500 метрів від державного кордону Молдови з Україною.