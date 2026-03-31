Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Молдова відреагувала на проліт «шахеда» у своєму небі: що сказали у МЗС

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
МЗС Молдови заявило, що Росія порушила суверенітет країни
фото з відкритих джерел

У Кишиневі заявили про порушення суверенітету і попередили про загрозу безпеці

Міністерство закордонних справ Молдови засудило проліт безпілотника типу «шахед» у повітряному просторі країни та заявило про порушення суверенітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву молдовського МЗС.

У відомстві наголосили, що рішуче засуджують недозволений проліт безпілотного літального апарата над територією країни.

«Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова і є неприйнятним. Міністерство наголошує, що такі дії становлять загрозу безпеці громадян та регіональній стабільності, і наголошує на необхідності суворого дотримання міжнародного права», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Молдова вимагатиме від Росії компенсації за пошкодження лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти, яке сталося під час російської атаки на енергетичну інфраструктуру України. За його словами, влада не має наміру залишати інцидент без реагування та після завершення ремонту направить російській стороні дипломатичну ноту.

До слова, Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі строком на 60 днів через ускладнення ситуації після російських ударів по Україні. У владі не виключають, що через навантаження на енергосистему можуть бути застосовані віялові відключення. Представники уряду наголошують, що ситуація в регіоні суттєво загострилася через війну Росії проти України.

Раніше молдовські прикордонники виявили на півдні країни уламки безпілотника, який, за попередніми даними, може бути російським дроном-камікадзе типу «Шахед». Зазначається, що уламки безпілотника знайшли у полі поблизу села Тудора. Це приблизно за 500 метрів від державного кордону Молдови з Україною.

Читайте також:

Теги: Молдова дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua