Швеція: над базою ВМС зафіксувано підозрілий дрон із вогнями

У ніч на п’ятницю, 26 вересня, мешканці архіпелагу Карлскруна на півдні Швеції помітили підозрілий дрон у районі островів Стуркьо та Тюркьо. За даними шведського телеканалу SVT, очевидці разом з місцевими поліцейськими бачили два великі літальні апарати з червоними та зеленими вогнями, які кружляли неподалік бази Військово-морських сил країни, пише «Главком».

Поліція виїхала на місце, зокрема до мосту Мьокклосунд, і зафіксувала перебування дрона в повітрі. За словами правоохоронців, це був великий безпілотник – подібний до тих, що останніми днями бачили над територією Данії.

«Наразі незрозуміло, що це за об’єкт, але ми склали заяву про порушення закону про авіацію», – прокоментував Маттіас Лундгрен з поліції у Карлскруні.

Жоден з об’єктів не вдалося ідентифікувати, збити чи вилучити. Підозрюваних наразі немає. Справу відкрито за статтями, що стосуються порушення авіаційних правил і правил охорони.

У Збройних силах Швеції повідомили, що наразі не були залучені до цього інциденту.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору.

Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, сигнал тривони пролунав у Осло, у Норвегії через невідомі безпілотники.

До слова, країни Європейського Союзу (ЄС) розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.