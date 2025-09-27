Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Швеція: над базою ВМС зафіксувано підозрілий дрон із вогнями

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Швеція: над базою ВМС зафіксувано підозрілий дрон із вогнями
фото ілюстративне

У Збройних силах Швеції повідомили, що наразі не були залучені до цього інциденту

У ніч на п’ятницю, 26 вересня, мешканці архіпелагу Карлскруна на півдні Швеції помітили підозрілий дрон у районі островів Стуркьо та Тюркьо. За даними шведського телеканалу SVT, очевидці разом з місцевими поліцейськими бачили два великі літальні апарати з червоними та зеленими вогнями, які кружляли неподалік бази Військово-морських сил країни, пише «Главком».

Поліція виїхала на місце, зокрема до мосту Мьокклосунд, і зафіксувала перебування дрона в повітрі. За словами правоохоронців, це був великий безпілотник – подібний до тих, що останніми днями бачили над територією Данії.

«Наразі незрозуміло, що це за об’єкт, але ми склали заяву про порушення закону про авіацію», – прокоментував Маттіас Лундгрен з поліції у Карлскруні.

Жоден з об’єктів не вдалося ідентифікувати, збити чи вилучити. Підозрюваних наразі немає. Справу відкрито за статтями, що стосуються порушення авіаційних правил і правил охорони.

У Збройних силах Швеції повідомили, що наразі не були залучені до цього інциденту.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору. 

Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, сигнал тривони пролунав у Осло, у Норвегії через невідомі безпілотники.

До слова, країни Європейського Союзу (ЄС) розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

Теги: Швеція безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна вперше у світі будує дроновий зенітний компонент
Антишахедні дрони: як Україна створила нове ППО
8 вересня, 18:35
БпЛА вдарили по електропідстанції у місті Кропоткін
Безпілотники атакували Краснодарський край: під удар потрапила електропідстанція
1 вересня, 03:31
Президент закликав партнерів реалізувати всі досягнуті домовленості щодо посилення української протиповітряної оборони
Зеленський: такі вбивства – свідомий злочин і затягування війни
7 вересня, 10:19
Повідомлення про загрозу авіаудару було надіслано мешканцям регіону після порушення російськими дронами повітряного простору Польщі
Реакція людей практично ніяка. У Польщі розгорівся скандал через ігнорування повітряної тривоги
15 вересня, 14:20
За словами премʼєра, поліція Польщі розслідує інцидент
Польща знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями
15 вересня, 21:53
За словами чиновника, подібні провокації становлять загрозу для Данії
«Гібридна атака». Міністр оборони Данії прокоментував провокації з дронами
25 вересня, 12:31
Іранський безпілотник виявився особливо ефективним інструментом для подолання ППО
Захід прагне створити дешеві аналоги іранських дронів-камікадзе – WSJ
25 вересня, 22:44
Згідно зі звітами, китайські фахівці брали участь у льотних випробуваннях безпілотників
Reuters: Китайські експерти допомагають Росії у розробці військових безпілотників
25 вересня, 13:46
МЗС Данії: Те, що ми переживаємо в Данії, є сигналом тривоги
Данія відмовилась використовувати 4 статтю НАТО та закликала вчитися в України збивати дрони
Вчора, 17:07

Соціум

Над гідроелектростанцією у Фінляндії помічено підозрілий дрон
Над гідроелектростанцією у Фінляндії помічено підозрілий дрон
Швеція: над базою ВМС зафіксувано підозрілий дрон із вогнями
Швеція: над базою ВМС зафіксувано підозрілий дрон із вогнями
Молодь у ЄС дедалі довше живе з батьками: причина
Молодь у ЄС дедалі довше живе з батьками: причина
Трамп просить Верховний суд скасувати громадянство за народженням для дітей іммігрантів
Трамп просить Верховний суд скасувати громадянство за народженням для дітей іммігрантів
У Кенії викрито мережу, яка вербувала чоловіків для участі у війні на боці Росії
У Кенії викрито мережу, яка вербувала чоловіків для участі у війні на боці Росії
В Японії затримано українців за проникнення в заборонену зону Фукусіми-1
В Японії затримано українців за проникнення в заборонену зону Фукусіми-1

Новини

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua