Сирійські курди готові прийняти умови перемир'я з Туреччиною



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Сирійські демократичні сили очолюють курди

«Угода є лише початком і не передбачає досягнення Туреччиною своїх цілей», - сказав вважають курди

Сирійські демократичні сили, очолювані курдами, згодні на п'ятиденне припинення вогню з Туреччиною на півночі Сирії і зроблять все необхідне, щоб це спрацювало.

Про це заявив командир курдських ополчень Мазлум Кобані в інтерв'ю Ronahi TV, пише Reuters.

«Угода є лише початком і не передбачає досягнення Туреччиною своїх цілей, яка почала вторгнення в північну Сирію минулого тижня», - сказав Кобані.

Він додав, що угода була обмежена північними прикордонними районами Сирії, що проходять між містами Рас-ель-Айном і Тал-Абьядом.

Нагадаємо, у четвер ввечері віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що Туреччина погодилась на п'ятиденне припинення вогню на півночі Сирії.

За його словами, військова операція буде повністю призупинена до повного виходу курдських формувань. Також США вирішили не запроваджувати подальших санкцій проти Туреччини за її військову операцію.

Натомість глава МЗС Туреччини заявив, що досягнута угода з США про призупинення військової операції «Джерело миру» в Сирії не є припиненням вогню.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що турецька операція на північному сході Сирії - не проблема США.

За словами президента Туреччини Ердогана, турецька наступальна операція на півночі Сирії завершиться тільки в тому випадку, якщо курдські терористи складуть зброю і покинуть прикордонну територію.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.