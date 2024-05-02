Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Втеча групи чоловіків за кордон за 2,5 млн грн: на Буковині затримано ухилянтів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Втеча групи чоловіків за кордон за 2,5 млн грн: на Буковині затримано ухилянтів
Прикордонники спільно з оперативниками міграційної поліції викрили зловмисника, який на автомобілі «Ford Transit» намагався доправити вісім чоловіків до лінії розмежування державного кордону
фото: Національна поліція України

Ухилянти платили від $6 тис. до €10 тис. за незаконний перетин кордону

Правоохоронці перекрили у Чернівецькій області черговий канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 32-річний житель села Браїлівка Дністровського району за грошову винагороду сприяв переправленню чоловіків за межі України, попри встановлені законодавством тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов’язаних осіб через державний кордон.

«Відтак буковинець підшукав «клієнтів», які бажали потрапити до сусідньої Республіки Молдова, оминувши пункт пропуску. Вартість своїх послуг чоловік оцінив від $6 тис. до €10 тис. з особи», – йдеться у повідомленні.

В адміністративних межах села Нелипівці прикордонники спільно з оперативниками міграційної поліції викрили зловмисника, який на автомобілі «Ford Transit» намагався доправити вісім чоловіків до лінії розмежування державного кордону. Правоохоронці вилучили речові докази та затримали зловмисника на місці події.

Наразі слідчі Дністровського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає до дев'яти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, група розлючених людей напала на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Чернівецькій області. Інцидент стався поблизу села Чорногузи, де представник Вижницького районного ТЦК та СП здійснював оповіщення.

До слова, у Чернівецькій області за неявку до територіального центру комплектування та соцпідтримки у розшук вже оголосили понад 5 тис. військовозобов'язаних.

Читайте також: «В Європі не було роботи»: чоловіки перепливли Західний Буг, щоб повернутися в Україну
Теги: прикордонники Молдова розслідування чоловік кордон розшук обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці вилучили медичну документацію чоловіків, яких ВЛК визнала непридатними до військової служби
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
Вчора, 08:24
Росіяни захопили ЧАЕС у першу ж добу повномасштабного вторгення і до 31 березня 2022 року утримували ЧАЕС, зробивши тут одну зі своїх баз на півночі України
Організував пограбування ЧАЕС: оголошено підозру заступнику гендиректора «Росатома»
26 квiтня, 13:26
З’їзд молдавських «опозиціонерів» у… Москві
Кіркоров на «Побєді». Кремль склав новий план окупації Молдови Сусіди
25 квiтня, 12:40
Знайдені артефакти мають культурну та історичну цінність
Митники вилучили з посилки артефакти 6-го тисячоліття до нашої ери (фото)
24 квiтня, 01:49
Зараз на фронті воюють батьки, щоб захистити своїх дітей. А мають воювати і діти, і батьки
«Преспокійно жирують». Фаріон висміяла головну лазівку ухилянтів
17 квiтня, 16:32
У Києві на Хрещатику на кілька днів буде обмежено рух транспорту
У Києві на Хрещатику на кілька днів буде обмежено рух транспорту
10 квiтня, 03:20
Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску
Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску
8 квiтня, 18:34
Фінляндія тимчасово закрила морські пункти пропуску біля кордону з РФ
Фінляндія тимчасово закрила морські пункти пропуску біля кордону з РФ
6 квiтня, 06:36
Магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку теж зможуть перетнути український кордон
Уряд змінив правила для виїзду деяких студентів за кордон
2 квiтня, 17:02

Кримінал

Втеча групи чоловіків за кордон за 2,5 млн грн: на Буковині затримано ухилянтів
Втеча групи чоловіків за кордон за 2,5 млн грн: на Буковині затримано ухилянтів
Справа Гринкевичів: чиновник Львівської ОВА зробив резонасну заяву
Справа Гринкевичів: чиновник Львівської ОВА зробив резонасну заяву
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
Детективи БЕБ викрили підпільні фабрики з виробництва підробок брендового одягу
Детективи БЕБ викрили підпільні фабрики з виробництва підробок брендового одягу
Правоохоронці екстрадували з Болгарії в Україну організатора схем для ухилянтів
Правоохоронці екстрадували з Болгарії в Україну організатора схем для ухилянтів
Генпрокурор повідомив, скільки в Україні відкрито кримінальних справ щодо ухилянтів
Генпрокурор повідомив, скільки в Україні відкрито кримінальних справ щодо ухилянтів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
47K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
23K
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку
9561
У США розбився військовий винищувач F-16
8702
Німеччина відчуває кадровий голод. На які вакансії і зарплати можуть претендувати українці
6956
Конгрес США закликав передати Україні більше касетних бомб

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua