Втеча групи чоловіків за кордон за 2,5 млн грн: на Буковині затримано ухилянтів

Прикордонники спільно з оперативниками міграційної поліції викрили зловмисника, який на автомобілі «Ford Transit» намагався доправити вісім чоловіків до лінії розмежування державного кордону

Ухилянти платили від $6 тис. до €10 тис. за незаконний перетин кордону

Правоохоронці перекрили у Чернівецькій області черговий канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 32-річний житель села Браїлівка Дністровського району за грошову винагороду сприяв переправленню чоловіків за межі України, попри встановлені законодавством тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов’язаних осіб через державний кордон.

«Відтак буковинець підшукав «клієнтів», які бажали потрапити до сусідньої Республіки Молдова, оминувши пункт пропуску. Вартість своїх послуг чоловік оцінив від $6 тис. до €10 тис. з особи», – йдеться у повідомленні.

В адміністративних межах села Нелипівці прикордонники спільно з оперативниками міграційної поліції викрили зловмисника, який на автомобілі «Ford Transit» намагався доправити вісім чоловіків до лінії розмежування державного кордону. Правоохоронці вилучили речові докази та затримали зловмисника на місці події.

Наразі слідчі Дністровського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає до дев'яти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, група розлючених людей напала на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Чернівецькій області. Інцидент стався поблизу села Чорногузи, де представник Вижницького районного ТЦК та СП здійснював оповіщення.

До слова, у Чернівецькій області за неявку до територіального центру комплектування та соцпідтримки у розшук вже оголосили понад 5 тис. військовозобов'язаних.