Король Чарльз III пожертвував грошей на допомогу українцям, які постраждали від війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Король Чарльз III пожертвував грошей на допомогу українцям, які постраждали від війни
Британський король є патроном World Jewish Relief з 2015 року
фото: AP

Його Величність зробив особисту пожертву єврейській благодійній організації, яка допомогла сотням тисяч українців

Король Чарльз III зробив особисту пожертву єврейській благодійній організації, яка допомагає тисячам українців, які постраждали від російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на World Jewish Relief.

Як розповіла пресслужба організації, король є її патроном з 2015 року. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року WJR надала допомогу понад 375 тис. людей у майже 400 містах України. Зокрема, мова про психологічну допомогу, відновлення та ремонт будинків, які пошкодили російські безпілотники та ракети.

Крім того, World Jewish Relief допомогла 14 тис. українським біженцям у Великій Британії, організувавши для них курси англійської мови та допомогла працевлаштуватися.

77-річний монарх вперше долучився до діяльності організації після візиту до єврейської громади в Кракові у 2002 році. У 2008 році Його Величність відкрив Єврейський громадський центр у місті у партнерстві з благодійною організацією, щоб «допомогти відродити єврейське життя в цьому регіоні». Центр продовжує надавати важливу підтримку громаді, зокрема українським біженцям.

«Ми глибоко вдячні Його Величності та Благодійному фонду короля Карла III за цей щедрий внесок, а також за незмінну підтримку Його Величності як нашого покровителя. Його багаторічна відданість нашій місії продовжує надихати всіх нас у World Jewish Relief», – заявив виконавчий директор World Jewish Relief Пол Антиконі.

До слова, президент України Володимир Зеленський вважає, що ключову, хоча й не публічну, роль у зміні ставлення президента США Дональда Трампа до підтримки Києва відіграв король Великої Британії Чарльз III. На думку українського президента, саме Король Чарльз III зміг спонукати очільника Білого дому переглянути свою позицію щодо України.

Теги: благодійність біженці Король Чарльз III

