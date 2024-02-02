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З яких областей до Польщі виїхало найбільше українців: опитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
З яких областей до Польщі виїхало найбільше українців: опитування
Найбільше до Польщі виїхало мешканців Дніпропетровської області
фото з відкритих джерел

Більшість українців навесні 2022 року виїжджали з населених пунктів, які розташовані поблизу бойових дій

Найбільше українців, які знаходяться у Польщі, виїхали з Дніпропетровщини (понад 9,8%), а найменше – з Києва та тимчасово окупованого Криму (менше 1%). Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Топ-10 областей за найбільшою кількістю українців у Польщі:

  • Дніпропетровська – 9,82%;
  • Хмельницька – 6,8%;
  • Івано-Франківська – 6,3%;
  • Львівська – 6,05%;
  • Волинська – 5,79%;
  • Рівненська – 5,79%;
  • Харківська – 5,29%;
  • Житомирська – 5,29%;
  • Вінницька – 4,53%.

За словами директорки департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal Анни Джоболди, кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі на кінець 2023 року складала 750 тис. При цьому усього працюючих іноземців в країні – 1 млн 125 тис осіб.

З яких областей до Польщі виїхало найбільше українців: опитування фото 1
інфографіка: gremi-personal.com.ua

Зазначається, що серед опитаних 52,64% – жителі міст, 17,63% приїхали з селищ (в минулому селища міського типу) і 29,72% – з сіл. Навесні 2022 року найбільше українців приїхало до Польщі з областей, що знаходяться неподалік від бойових дій, а взимку 2023-2024 року серед опитаних переважали трудові мігранти.

Нагадаємо, екснардеп та радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що країни ЄС мають припинити допомагати біженцям для того, щоб вони повернулися додому. Такі слова викликали спалах обговорення серед українців, ба більше: люди констатували, що Україна не зробила нічого, щоб люди хотіли повернутися додому.

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Теги: Польща українці трудові мігранти біженці

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