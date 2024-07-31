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Вбивство у дитячому літньому клубі Британії: що відомо про загиблих та нападника

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вбивство у дитячому літньому клубі Британії: що відомо про загиблих та нападника
Троє дітей померли від ножових поранень, їхні імена – шестирічна Бібі Кінг, семирічна Елсі Дот Стенкомб і дев'ятирічна Аліса Дасілва Агіар
фото: Поліція Мерсісайда

У вбивстві дітей підозрюється 17-річний хлопець родом з Кардіффа

У місті Саутпорт на північному заході Англії в понеділок, 29 липня, чоловік напав на людей у дитячому літньому клубі. Внаслідок чого загинуло троє дітей. Про це повідомляє BBC.

Сім'я шестирічної Бібі Кінг, наймолодшої з трьох жертв нападу, сказала, що «немає слів описати те спустошення, яке вдарило по нашій родині, коли ми намагаємося впоратися з втратою нашої маленької дівчинки Бібі».

Сім'я Бібі Кінг розповіла про своє «спустошення» через її втрату
Сім'я Бібі Кінг розповіла про своє «спустошення» через її втрату
сімейний архів

«Слів неможливо описати горем і розладом, які сьогодні відчуває наша спільнота Маршсайд», – сказали у початковій школі, де навчалася дівчинка.

Семирічна Елсі Дот Стенкомб була ученицею Farnborough Road Infant School. ЇЇ школа описала як «турботливу та харизматичну дівчину».

Елсі Дот «усі обожнювали» в її шкільній громаді
Елсі Дот «усі обожнювали» в її шкільній громаді
сімейний архів

Директор Дженніфер Сефтон сказала, що Елсі була «люблячим і яскравим членом нашої чудової спільноти», додавши, що школа «розбита горем і спустошена» її смертю.

Сім'я дев'ятирічної Аліси Дасілви Агіар, яка померла від отриманих травм у вівторок рано вранці, сказала: «Продовжуй посміхатися і танцювати як ти любиш це робити наша принцеса. Як ми казали раніше ти завжди будеш нашою принцесою і ніхто цього не змінить».

Сім'я Аліси Дасілви Агіар отримує підтримку від уряду Португалії
Сім'я Аліси Дасілви Агіар отримує підтримку від уряду Португалії
сімейний архів

Міністр спільнот Португалії Жозе Сезаріо заявив, що його уряд продовжуватиме надавати родині «потрібну підтримку».

Що відомо про нападника?

29 липня поліція затримала хлопця з ножем, який напав на людей у дитячому літньому клубі. Представниця поліції Саутпорта Серена Кеннеді підтвердила, що за підозрою у вбивстві затримали 17-річного хлопця родом з Кардіффа, що в Уельсі.

«Ми можемо підтвердити, що інцидент наразі не розглядається як пов'язаний з тероризмом», – заявили в поліції.

Напад стався в невеликому громадському центрі, де діти молодшого шкільного віку відвідували захід, присвяченому співачці Тейлор Свіфт.

«Відомо, що діти були на заході Тейлор Свіфт у танцювальній школі, коли злочинець, озброєний ножем, увійшов у приміщення та почав нападати на тих, хто всередині. Ми вважаємо, що поранені дорослі намагалися захистити дітей під час нападу», – сказала Серена Кеннеді.

Мотив ножових поранень невідомий. Поліція повідомила, що заарештованого юнака опитують детективи.

Нагадаємо, у місті Саутпорт на північному заході Англії в понеділок, 29 липня, затримано хлопця з ножем, який напав на людей у дитячому літньому клубі.

Згодом 31 липня у британському місті Саутпорті під Ліверпулем сталися заворушення. Сотні людей зібралися біля мечеті та влаштували конфлікт – почали кидати цеглу, пляшки та інші предмети до мечеті та поліції. Згодом демонстранти підпалили поліцейський фургон, кидали в поліцейських пляшки та урни на колесах. 

За словами поліцейських, заворушення почалися після закликів в інтернеті до протестів біля мечеті, яка розташована неподалік місця трагедії. Незадовго до цього місцеві жителі зібралися для вшанування пам'яті загиблих.

Теги: діти вбивство смерть Велика Британія

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