Спецпредставник США зустрінеться з талібами
Томас Уест планує зустріч із бойовиками, які захопили Афганістан
Спецпредставник США з Афганістану Томас Уест проведе зустріч з лідерами «Талібану». Консультації пройдуть у Досі. Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу.
За його словами, Томас Уест повернеться в Доху наступного тижня, де проведе зустріч із талібами.
Темами консультації стане ситуація в Афганістані, включаючи боротьбу з тероризмом.
Прайс додав, що ще однією темою стане безпечний виїзд з Афганістану громадян США і афганців, які співпрацювали з американцями. Також планується обговорити гуманітарну допомогу на тлі економічної ситуації, яка склалася в країні.
Нагадаємо, раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.
Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».
Нещодавно Верховний лідер радикального руху «Талібану» Хайбатулла Ахундзада вперше за час керівництва показався на публіці.