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    Спецпредставник США зустрінеться з талібами

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    Обговорять питання безпеки та гуманітарну ситуацію в країні - Спецпредставник США зустрінеться з талібами
    Обговорять питання безпеки та гуманітарну ситуацію в країні
    Фото з відкритих джерел

    Томас Уест планує зустріч із бойовиками, які захопили Афганістан

    Спецпредставник США з Афганістану Томас Уест проведе зустріч з лідерами «Талібану». Консультації пройдуть у Досі. Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу.

    За його словами, Томас Уест повернеться в Доху наступного тижня, де проведе зустріч із талібами.

    Темами консультації стане ситуація в Афганістані, включаючи боротьбу з тероризмом.

    Прайс додав, що ще однією темою стане безпечний виїзд з Афганістану громадян США і афганців, які співпрацювали з американцями. Також планується обговорити гуманітарну допомогу на тлі економічної ситуації, яка склалася в країні.

    Нагадаємо, раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

    Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

    Нещодавно Верховний лідер радикального руху «Талібану» Хайбатулла Ахундзада вперше за час керівництва показався на публіці.

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    Теги: США Афганістан Талібан
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    Спецпредставник США зустрінеться з талібами