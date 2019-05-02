Спікер Палати представників звинуватила генпрокурора США у брехні Конгресу



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Спікер Палати представників Ненсі Пелосі

«Генеральний прокурор США не говорив правду Конгресу Сполучених Штатів. Це злочин», - заявила спікер Палати представників

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що генеральний прокурор США Вільям Барр збрехав під час надання свідчень Конгресу.

Про це Пелосі повідомила журналістам на щотижневій прес-конференції на Капітолійському пагорбі, пише CNN.

За її словами, Вільям Барр таким чином скоїв злочин, надавши неправдиві свідчення перед Конгресом. «Генеральний прокурор США не говорив правду Конгресу Сполучених Штатів. Це злочин», - заявила вона.

До Барра прикована пильна увага після того, як він заявив перед Конгресом, що не знає, чи підтримав спеціальний прокурор Роберт Мюллер у своєму висновку щодо втручання РФ у вибори США інформацію від Барра.

«Він брехав Конгресу. І якби хтось ще зробив це, це було б визнано злочином. Але ніхто не вищий за закон», - додала Пелосі.

У міністерстві юстиції США відповіли, що заява Пелосі - це «необґрунтований напад на генерального прокурора».

Нагадаємо, генпрокурор США Вільям Барр відмовився брати участь у призначених на четвер слуханнях Палати представників Конгресу щодо доповіді спецпрокурора Мюллера про втручання Росії в американські вибори.

Як відомо, наприкінці квітня заступник генпрокурора США подав у відставкупісля завершення «російського» розслідування.

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у квітні на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

Джерело: Громадське