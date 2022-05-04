Через обстріли затримуються потяги, «Укрзалізниця» оприлюднила перелік
Компанія докладає максимум зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка
«Укрзалізниця» оприлюднила перелік поїздів, котрі затримуються в дорозі через пошкоджені обстрілами об’єкти інфраструктури.
Станом на 22:30 із запізненням рухаються наступні поїзди:
- №59 Київ – Чоп (+11:44 год);
- №149 Полтава – Чернівці (+11:11 год);
- №37 Ужгород – Одеса (+11:09 год);
- №135 Чернівці – Одеса (+9:53 год);
- №38 Одеса – Ужгород (+9:27 год);
- №45 Ужгород – Лозова (+7:56 год);
- №2 Харків – Івано-Франківськ (+7:42 год);
- №42 Львів – Дніпро (+6:48 год);
- №85 Запоріжжя – Львів (+5:03 год);
- №5 Івано-Франківськ – Запоріжжя (+4:33 год);
- №86 Львів – Запоріжжя (+3:25 год);
- №14 Солотвино – Київ (+2:17 год);
- №56 Рахів – Київ (+2:02 год);
- №13 Київ — Солотвино (+1:32 год);
- №749 Київ – Івано-Франківськ (+1:22 год);
- №95 Київ – Рахів (+1:16 год);
- №715 Київ – Перемишль (+40 хв);
- №706 Київ – Перемишль (+8 год);
- №753 Харків – Львів (+19 хв);
- №744 Львів – Дарниця (+10:35 год).
«Просимо зберігати спокій та не ігнорувати оголошення повітряної тривоги. «Укрзалізниця» докладає максимум зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка. Слідкуйте за офіційним каналами та оголошеннями на вокзалах», – ідеться у повідомленні компанії.
Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.
Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.
Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі. Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.
Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина.