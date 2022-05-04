Через обстріли затримуються потяги, «Укрзалізниця» оприлюднила перелік

Компанія докладає максимум зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка

«Укрзалізниця» оприлюднила перелік поїздів, котрі затримуються в дорозі через пошкоджені обстрілами об’єкти інфраструктури.

Станом на 22:30 із запізненням рухаються наступні поїзди:

№59 Київ – Чоп (+11:44 год);

№149 Полтава – Чернівці (+11:11 год);

№37 Ужгород – Одеса (+11:09 год);

№135 Чернівці – Одеса (+9:53 год);

№38 Одеса – Ужгород (+9:27 год);

№45 Ужгород – Лозова (+7:56 год);

№2 Харків – Івано-Франківськ (+7:42 год);

№42 Львів – Дніпро (+6:48 год);

№85 Запоріжжя – Львів (+5:03 год);

№5 Івано-Франківськ – Запоріжжя (+4:33 год);

№86 Львів – Запоріжжя (+3:25 год);

№14 Солотвино – Київ (+2:17 год);

№56 Рахів – Київ (+2:02 год);

№13 Київ — Солотвино (+1:32 год);

№749 Київ – Івано-Франківськ (+1:22 год);

№95 Київ – Рахів (+1:16 год);

№715 Київ – Перемишль (+40 хв);

№706 Київ – Перемишль (+8 год);

№753 Харків – Львів (+19 хв);

№744 Львів – Дарниця (+10:35 год).

«Просимо зберігати спокій та не ігнорувати оголошення повітряної тривоги. «Укрзалізниця» докладає максимум зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка. Слідкуйте за офіційним каналами та оголошеннями на вокзалах», – ідеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі. Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина.