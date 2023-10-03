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США планують обмежити експорт технологій до Китаю – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
США планують обмежити експорт технологій до Китаю – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати планують ускладнити доступ КНДР до більшого спектра інструментів для виробництва мікросхем

Адміністрація Байдена попередила Пекін про свої плани оновити правила, які обмежують поставки чіпів штучного інтелекту та інструментів для виробництва чіпів до Китаю. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Міністерство торгівлі США, відповідальне за контроль експорту, працює над оновленням обмежень. Передбачається, що Сполучені Штати планують ускладнити доступ КНДР до більшого спектра інструментів для виробництва мікросхем та закрити деякі лазівки в експортних обмеженнях, особливо щодо мікрочіпів штучного інтелекту.

Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю заявив, що його країна «рішуче виступає» проти нібито «надмірного розширення концепції національної безпеки США» з метою «гальмування китайських процесів».

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Нью-Йорку з заступником лідера Китаю Хань Чженем обговорив низку ключових глобальних та регіональних питань, зокрема війну Росії проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Китаю накинувся із критикою на США.

Президент США Джо Байден назвав Китай «бомбою сповільненої дії» через наростання в країні економічних проблем та сказав, що Китай переживає проблеми через слабке зростання. Про це він заявив на політичному зборі коштів у штаті Юта, повідомляє Reuters.

«У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли погані люди мають проблеми, вони роблять погані речі», – сказав Байден.

За його словами, наразі Китай перебуває в біді і Сполучені Штати не хочуть завдавати шкоди Китаю, а лише прагнуть раціональних відносин із цією країною.

До слова,  Джо Байден підписав указ про обмеження інвестицій США у технологічні компанії з Китаю. Водночас він наголосив, що відданість Сполучених Штатів відкритим інвестиціям є наріжним каменем економічної політики країни та дає США суттєві переваги. Пекін різко відреагував на цей указ президента США.

Теги: експорт Китай Ентоні Блінкен правила

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