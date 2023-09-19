Блінкен зустрівся із заступником Сі Цзіньпіна та розповів, чого від Китаю очікує світ

Переговори між Блінкеном і Ханем стали продовженням зусиль адміністрації президента Джо Байдена нормалізувати американсько-китайські відносини та забезпечити комунікацію між ключовими відомствами

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Нью-Йорку з заступником лідера Китаю Хань Чженем обговорив низку ключових глобальних та регіональних питань, зокрема війну Росії проти України. Про це повідомляє Державний департамент США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В заяві відомства зазначається, що переговори включали відверту та конструктивну дискусію, в ході якої сторони обговорили двосторонні відносини, обмінялися думками щодо Північної Кореї і Тайванської протоки та погодилися з важливістю підтримання відкритих ліній зв’язку.

«З точки зору Сполучених Штатів, дипломатія «віч-на-віч» є найкращим способом вирішення питань, у яких ми маємо розбіжності, а також найкращим способом вивчення сфер співпраці між нами», – сказав Блінкен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він додав, що світ очікує від Вашингтона і Пекіна відповідального ставлення до двосторонніх відносин і Сполучені Штати налаштовані діяти саме так.

За словами заступника лідера Китаю, наразі китайсько-американські відносини стикаються з багатьма труднощами та викликами і китайська сторона сподівається спільно зі Сполученими Штатами докласти зусиль для зменшення напруженості.

«Світ потребує стабільних і здорових китайсько-американських відносин», – сказав Хань.

Переговори між Блінкеном і Ханем стали продовженням зусиль адміністрації президента Джо Байдена нормалізувати американсько-китайські відносини та забезпечити комунікацію між ключовими відомствами США й Китаю. З цією метою впродовж літа Пекін відвідали Блінкен, міністр торгівлі США Джина Раймондо, міністр фінансів Джанет Єллен і посланник Байдена з кліматичних питань Джон Керрі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очікується, що досягнуті ними домовленості створять сприятливе підґрунтя для саміту лідерів двох країн Байдена і Сі Цзіньпіна до кінця цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Китаю накинувся із критикою на США.