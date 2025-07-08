Вперше за 14 років Греція почала відмовляти прохачам притулку з однієї країни

Греція відмовила прохачам притулку із Сирії

Влада Греції почала відмовляти прохачам притулку із Сирії вперше з початку громадянської війни в арабській республіці в 2011 році. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Protothema.

Службі надання притулку направили нову директиву, згідно з якою в Греції відновлюють процедуру добровільного повернення до Сирії.

«Греція була першою країною в Європі, яка після падіння режиму Асада в Сирії приступила до заморозки розгляду клопотань про надання притулку від громадян Сирії, а також до їх ретельного розгляду, тим самим показавши, що ми не зазнаємо зловживання міжнародним захистом», – сказав міністр імміграції. За його словами, винесені кілька днів тому негативні рішення були прийняті на основі «причин їх втечі та особистих характеристик», сказав міністр імміграції та притулку Греції Танос Плевріс.

З 2011 року Греція надала притулок 147 тис. громадян Сирії. Ще близько 150 тис. сирійців останні роки в'їжджали до країни нелегально, а згодом їхали в інші європейські країни.

Нагадаємо, Греція вводить нове правило у магазинах, які продають цигарки чи алкоголь. Продаж неповнолітнім цигарок чи алкоголю у Греції вперше стане кримінальним злочином.