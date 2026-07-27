У Туреччині на цвинтарі розстріляли члена правлячої партії та його сина

Разом із політиком Мехметом Діреком загинув його син та небіж

У турецькому місті Батман на території міського кладовища сталася збройна атака, внаслідок якої загинули троє людей, серед яких член керівництва районного осередку правлячої Партії справедливості та розвитку (AK Parti) Мехмет Дірек. Разом із ним загинули його син Ерджан Дірек і племінник Бекір (Ебубекір) Дірек. Про це пише «Главком» з посиланням на турецьке інформаційне агентство DHA.

За попередніми даними, напад стався ввечері 26 липня на міському кладовищі Батмана в районі Гюнейкент. За інформацією слідства, родина приїхала відвідати могили родичів, коли по них відкрили вогонь невідомі. Нападники після стрілянини втекли з місця події.

У Туреччині на цвинтарі розстріляли представника правлячої партії та двох його родичів фото: DHA

Бригади швидкої допомоги та поліція прибули на місце після повідомлень очевидців. Медики констатували смерть Мехмета Дірека, його сина Ерджана та племінника Бекіра безпосередньо на місці нападу. Тіла загиблих направили до моргу навчально-дослідницької лікарні Батмана для проведення судово-медичної експертизи.

Під час стрілянини також постраждали ще двоє людей. Їх госпіталізували, при цьому стан одного з поранених лікарі оцінюють як тяжкий.

Поліція оточила територію кладовища, встановила посилений контроль на в'їздах і виїздах із району та розпочала масштабну операцію з пошуку нападників. Слідчі аналізують записи камер відеоспостереження, збирають докази та встановлюють маршрут втечі підозрюваних. Офіційно мотив злочину поки не називають. Водночас турецькі правоохоронці повідомили, що перевіряють усі можливі версії, зокрема інформацію про ймовірний давній конфлікт між сторонами.

Після трагедії співчуття родині загиблих висловили представники правлячої партії.

«З великим сумом дізнався, що член нашої районної ради Мехмет Дірек, його син Ерджан Дірек і племінник Ебубекір Дірек загинули внаслідок підступного збройного нападу на міському кладовищі. Ця трагічна подія глибоко засмутила всіх нас», - сказав депутат парламенту Туреччини від AK Parti Ферхат Насироглу.

Депутат парламенту Туреччини від AK Parti Ферхат Насироглу висловив співчуття родині загиблих фото: скрин з соцмереж

Наразі розслідування обставин нападу триває, а турецька поліція продовжує пошуки осіб, причетних до збройного нападу.

Нагадаємо, до суду скерували справу російського командира, якого обвинувачують у розстрілі 17 мирних жителів під час окупації Бучі у 2022 році. За даними слідства, військові РФ не лише вбивали цивільних, а й катували людей та намагалися приховати сліди злочинів, спалюючи тіла.