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США провели випробування перехоплення балістичних ракет середньої дальності

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США провели випробування перехоплення балістичних ракет середньої дальності
Випробування США проходили біля острова Гуам
фото: Kongsberg (ілюстративне)

Пентагон зауважив, що випробовування стало важливою віхою у розвитку обороноздатності острова Гуам

Уперше США провели випробування перехоплення балістичних ракет середньої дальності. Воно пройшло успішно. Про це повідомляє Reuters.

Міноборони США повідомило, що випробування проходили біля острова Гуам, що знаходиться у західній частині Тихого океану. За словами Пентагону, це стало важливою віхою у розвитку обороноздатності острова.

У ході випробувань система Aegis Guam, об'єднана з новим радаром AN/TPY-6 і системою вертикального запуску, здійснила пуск ракети Standard Missile-3 Block IIA. Ракета, вироблена компанією Rtx Corp, успішно перехопила балістичну ракету середньої дальності біля бази ВПС Андерсен.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін. Путін каже, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік».

За словами Путіна, ракета нібито може уразити навіть найзахищеніші об'єкти, а якщо декілька одиниць «Орєшніка» застосувати в одному ударі, то їхня потужність начебто дорівнюватиме застосуванню ядерної зброї.

До слова, агентство Reuters повідомило, що боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини.

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Теги: США Пентагон ракета військові навчання

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