США запровадили нові санкції проти Китаю

Вашингтон також ввів нові санкції проти Північної Кореї та військових структур М’янми

США запровадили жорсткі санкції проти десятків людей і організацій, пов'язаних з Китаєм, М'янмою, Північною Кореєю та Бангладеш, які причетні до порушення прав людини. Вони також додали до інвестиційного чорного списку китайську компанію SenseTime, яка розробляє системи зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Reuters.

Канада та Велика Британія приєдналися до Сполучених Штатів у введенні санкцій, пов’язаних із порушенням прав людини в М’янмі. Вашингтон також ввів нові санкції проти Північної Кореї та військових структур М’янми.

Мінфін США також у п’ятницю додав до списку компаній китайського військово-промислового комплексу компанію SenseTime, яка розробляє системи зі штучним інтелектом. Компанія є розробником програм розпізнавання обличчя, які можуть визначити етнічну приналежність цілі, з особливим акцентом на ідентифікації етнічних уйгурів.

Міністерство фінансів США також оголосило про введення санкцій проти двох військових структур М'янми, організації, яка забезпечує резерви для військових, а також чотирьох міністрів.

Канада ввела санкції проти чотирьох структур, пов’язаних з військовим урядом М’янми, а Великобританія запровадила нові санкції проти військових.

Американське Казначейство також внесло в чорний список Центральну прокуратуру Північної Кореї, а також колишнього міністра соціального захисту та нещодавно призначеного міністра народних збройних сил Рі Йонг Гіля, а також російський університет, який сприяє вивезенню працівників з Північної Кореї.

Державний департамент США також заборонив 12 особам в'їзд до Сполучених Штатів, включаючи посадових осіб Китаю, Білорусі та Шрі-Ланки.

«Наші дії сьогодні, особливо ті, що ми запровадили у партнерстві з Великобританією та Канадою, надсилають сигнал про те, що демократії в усьому світі діятимуть проти тих, хто зловживає владою держави, щоб заподіяти страждання та репресії», – сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українського юриста та політика Андрія Портнова.

Як стало відомо, генпрокурорка Ірина Венедіктова вважає «логічними» санкції США проти Тупицького та Портнова.

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