Стрілянина на вечері кореспондентів у США: що відомо про нападника

Підозрюваний у стрілянині під час затримання

Дональд Трамп назвав підозрюваного у стрілянині «хворою людиною»

Озброєного підозрюваного, якого було взято під варту на вечері кореспондентів Білого дому, було ідентифіковано як 31-річного Коула Томаса Аллена з Каліфорнії, повідомили CNN два джерела, знайомі з ситуацією. Про це пише «Главком».

Тимчасовий начальник поліції Вашингтона, округ Колумбія, Джеффрі Керролл повідомив журналістам, що підозрюваний у стрілянині на вечері кореспондентів Білого дому мав кілька видів зброї, коли «атакував» на контрольно-пропускний пункт Секретної служби.

«Він був озброєний дробовиком, пістолетом та кількома ножами», – сказав Керролл. «Коли він пробіг через цей контрольно-пропускний пункт, його перехопили співробітники правоохоронних органів Секретної служби США». Керролл додав, що підозрюваний та правоохоронці «обмінялися вогнем».

У свою чергу, президент Дональд Трамп заявив, що влада вважає підозрюваного у стрілянині «самотнім вовком».

«Здається, вони думають, що він був самотнім вовком. І я теж так відчуваю», – сказав Трамп журналістам.

Трамп додав, що підозрюваний «завзято боровся», коли був упав. І він назвав його «хворою людиною».

Підозрюваному у стрілянині висунуто звинувачення у використанні вогнепальної зброї та нападі. Слідчі вважають, що підозрюваний проживав у готелі, і, схоже, саме так він зміг потрапити до готелю під час події.

Підозрюваного доставили до лікарні для обстеження, але він не був поранений вогнепальною зброєю.

Наразі поліція не може сказати, якими були мотиви стрільця, і поки невідомо, у кого підозрюваний мав намір стріляти.

Як відомо, у суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп спішно залишив Флориду за підвищених заходів безпеки через виявлений підозрілий мисливський стенд поряд з аеропортом.

«Президент Дональд Трамп швидко піднявся на борт Air Force One через підвищені заходи безпеки в міжнародному аеропорту Палм-Біч», – йдеться у публікації. Зазначається, що ніхто при цьому не був заарештований.

До слова, у 2024 році на Трампа було скоєно два замахи: вперше він став мішенню під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні, а потім під час гри у гольф у Флориді у вересні.