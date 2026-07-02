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Супутники показали, як потужні землетруси змінили земну кору Венесуели

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Супутники показали, як потужні землетруси змінили земну кору Венесуели
Наслідки землетрусу у Венесуелі
фото: Euronews

За оцінками Європейського космічного агентство (ESA) зміщення земної поверхні в цьому районі становило близько 30 сантиметрів

Європейське космічне агентство оприлюднило супутникове зображення, яке демонструє наслідки двох потужних землетрусів, що сталися у Венесуелі минулого тижня, пише «Главком» із посиланням на Wired.

Зображення створили на основі спостережень супутників Sentinel-1, які є частиною європейської програми Copernicus. Ці супутники не роблять звичайних фотографій – вони використовують радари, щоб «освітлювати» поверхню Землі та фіксувати час повернення сигналу до сенсора.

Порівнюючи два вимірювання однієї й тієї ж місцевості, зроблені у різні дати, вчені можуть визначити, чи змістилася земна поверхня, навіть якщо ці зміни непомітні неозброєним оком.

Супутники показали, як потужні землетруси змінили земну кору Венесуели фото 1
фото: Wired.com

Для створення карти фахівці порівняли дані, отримані 18 червня – за тиждень до землетрусів, – із даними 25 червня, наступного дня після двох підземних поштовхів магнітудою 7,2 та 7,5. Це дозволило створити так звану інтерферограму, яка показує, наскільки деформувалася земна поверхня після стихійного лиха.

На карті добре помітні повторювані кольорові смуги, що простягаються горизонтально в північній частині. 

«Кожен повний цикл кольорів – синій, зелений, жовтий, червоний і знову синій – відповідає фіксованому приросту зміни відстані між супутником і поверхнею Землі. Чим більше таких циклів між двома ділянками, тим більшим є сумарне зміщення ґрунту», – пояснили у ESA.

Візерунок кольорових смуг у північній частині карти відповідає району епіцентру землетрусів, де й відбулася найбільша деформація. Смуги приблизно повторюють напрямок розлому Сан-Себастьян – однієї з головних тектонічних структур на півночі Венесуели. За оцінками ESA зміщення земної поверхні в цьому районі становило близько 30 сантиметрів.

Втім, це не означає, що земля піднялася або опустилася саме на 30 сантиметрів. Під час землетрусів поверхня може зміщуватися вгору, вниз, убік або в кількох напрямках одночасно. Інтерферограма показує загальну величину зміни, але не її напрямок. Для цього необхідні додаткові типи супутникових знімків і наземні геодезичні дослідження.

Провести такі дослідження найближчим часом буде складно, адже влада Венесуели та міжнародні партнери зосереджені на ліквідації наслідків катастрофи, рятувальних операціях і подоланні гуманітарної кризи, спричиненої руйнуванням будівель та інфраструктури.

Космічні агентства й центри обробки даних по всьому світу вже об'єднали зусилля для обміну інформацією, яка допоможе під час відновлювальних робіт. Зокрема, NASA активувало свою систему координації реагування на стихійні лиха для визначення найбільш небезпечних районів.

Нагадаємо, два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися у Венесуелі 24 червня з різницею у 39 секунд. Найбільше постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса – там обвалилося щонайменше 100 будівель.

Як повідомлялося, у Венесуелі розгорнулася гостра політична боротьба навколо ліквідації наслідків двох руйнівних землетрусів. Опозиційна партія «Венте», очолювана лауреаткою Нобелівської премії Марією Коріною Мачадо, мобілізувала волонтерів для збору гуманітарної допомоги, проте зіткнулася із жорсткою протидією Національної поліції та Цивільного захисту.

До слова, у Венесуелі триває критична рятувальна операція після серії руйнівних землетрусів, які вже забрали життя понад 1900 людей. Головною проблемою для рятувальників та волонтерів стала гостра нестача спеціалізованого обладнання та важкої техніки.

Зауважимо, у Венесуелі рятувальники врятували хлопчика, який провів під завалами шість днів після землетрусів.

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Теги: Венесуела землетрус

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