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Потужні землетруси у Венесуелі: кількість жертв зросла майже до 2300

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Потужні землетруси у Венесуелі: кількість жертв зросла майже до 2300
Наслідки землетрусів у Венесуелі
фото: Reuters

Наслідки землетрусів переросли у велику медичну кризу

Кількість загиблих внаслідок двох потужних землетрусів у Венесуелі зросла до 2295 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Зазначається, що понад 11 тис. людей отримали поранення. Тисячі переміщених осіб, які вижили, живуть у переповнених тимчасових притулках.

Зокрема,  наголошується, що наслідки землетрусів переросли у велику медичну кризу, яка, якщо її швидко не взяти під контроль, забере ще більше життів впродовж найближчих днів та тижнів.

Нагадаємо, два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися у Венесуелі 24 червня з різницею у 39 секунд. Найбільше постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса – там обвалилося щонайменше 100 будівель.

Як повідомлялося, у Венесуелі розгорнулася гостра політична боротьба навколо ліквідації наслідків двох руйнівних землетрусів. Опозиційна партія «Венте», очолювана лауреаткою Нобелівської премії Марією Коріною Мачадо, мобілізувала волонтерів для збору гуманітарної допомоги, проте зіткнулася із жорсткою протидією Національної поліції та Цивільного захисту.

До слова, у Венесуелі триває критична рятувальна операція після серії руйнівних землетрусів, які вже забрали життя понад 1900 людей. Головною проблемою для рятувальників та волонтерів стала гостра нестача спеціалізованого обладнання та важкої техніки.

Зауважимо, у Венесуелі рятувальники врятували хлопчика, який провів під завалами шість днів після землетрусів.

Теги: Венесуела землетрус

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