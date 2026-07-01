У Венесуелі з-під завалів врятовано дитину через шість днів після землетрусів

Після порятунку хлопчика доправили до медичного закладу в Каракасі, де він отримує необхідну медичну допомогу

Хлопчик провів шість днів затиснутим під уламками

У Венесуелі рятувальники врятували хлопчика, який провів під завалами шість днів після землетрусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Виконувачка обов’язків президента країни Дельсі Родрігес зазначила, що хлопчика на ім'я Клібер Моран дістали з-під завалів будівлі Los Corales Garden 1 у штаті Ла-Гуайра рятувальники з Йорданії після того, як він провів шість днів затиснутим під уламками.

Після порятунку хлопчика доправили до медичного закладу в Каракасі, де він отримує необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися у Венесуелі 24 червня з різницею у 39 секунд. Найбільше постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса – там обвалилося щонайменше 100 будівель.

Як повідомлялося, у Венесуелі розгорнулася гостра політична боротьба навколо ліквідації наслідків двох руйнівних землетрусів. Опозиційна партія «Венте», очолювана лауреаткою Нобелівської премії Марією Коріною Мачадо, мобілізувала волонтерів для збору гуманітарної допомоги, проте зіткнулася із жорсткою протидією Національної поліції та Цивільного захисту.

До слова, у Венесуелі триває критична рятувальна операція після серії руйнівних землетрусів, які вже забрали життя понад 1900 людей. Головною проблемою для рятувальників та волонтерів стала гостра нестача спеціалізованого обладнання та важкої техніки.