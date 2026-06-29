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NYT: Влада Венесуели блокує допомогу від опозиції постраждалим від землетрусів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Влада Венесуели блокує допомогу від опозиції постраждалим від землетрусів
Руйнування у Венесуелі внаслідок землетрусів
фото: The New York Times

Критики стверджують, що тимчасова президентка країни Делсі Родрігес намагається використати трагедію для своєї політичної вигоди

У Венесуелі розгорнулася гостра політична боротьба навколо ліквідації наслідків двох руйнівних землетрусів, які забрали життя понад 1400 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Опозиційна партія «Венте», очолювана лауреаткою Нобелівської премії Марією Коріною Мачадо, мобілізувала волонтерів для збору гуманітарної допомоги, проте зіткнулася із жорсткою протидією Національної поліції та Цивільного захисту. Зокрема, у штаті Португеса силовики намагалися закрити волонтерський пункт, заявивши, нібито єдиним уповноваженим центром прийому речей є уряд.

Крім того, активістам заборонили використовувати саме словосполучення «центр пожертвувань», а влада оголосила про заборону в'їзду цивільних без спеціальних дозволів до найбільш постраждалого прибережного регіону Ла-Гуайра, пояснюючи це необхідністю уникнути заторів для важкої техніки. Опозиція називає такі дії уряду політичним переслідуванням і спробою монополізувати гуманітарну допомогу заради власного піару.

Критики побоюються, що виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес політизує трагедію для утвердження власної легітимності після того, як пів року тому американські військові здійснили рейд на країну та захопили колишнього лідера Ніколаса Мадуро. Перебування Родрігес на посаді залежить від схвалення адміністрації Трампа, яка через меркантилістський підхід заплющує очі на авторитарні методи та порушення прав людини в країні. Поки Родрігес закликає до єдності, приймає закордонних рятувальників та, за оцінками експертів, намагається використати кризу для затягування переходу до демократичних виборів, опозиція звинувачує її команду в некомпетентності.

На цьому тлі лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо планує повернутися до країни з вигнання, що деякі американські чиновники вже назвали політичним трюком. Аналітики ж попереджають, що спроби Родрігес приховати внутрішній розпад держави за міжнародним кризовим менеджментом можуть посилити невдоволення населення, нагадуючи про історичні приклади, коли провальна ліквідація стихійних лих у Латинській Америці призводила до падіння диктатур.

Нагадаємо, два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися у Венесуелі 24 червня з різницею у 39 секунд.

Найбільше постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса – там обвалилося щонайменше 100 будівель.

Теги: Венесуела землетрус

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