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Нестача рятувального обладнання ускладнила допомогу цивільним після землетрусів у Венесуелі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Нестача рятувального обладнання ускладнила допомогу цивільним після землетрусів у Венесуелі
У прибережному штаті Ла-Гуайра десятки будівель обвалилися
фото: The New York Times

У перші години після катастрофи мешканцям постраждалих міст доводилося голими руками розкопувати завали 

У Венесуелі триває критична рятувальна операція після серії руйнівних землетрусів, які вже забрали життя понад 1900 людей. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Головною проблемою для рятувальників та волонтерів стала гостра нестача спеціалізованого обладнання та важкої техніки. У перші, найбільш вирішальні години після катастрофи мешканцям постраждалих міст доводилося голими руками розкопувати тонни обваленого бетону.

Найбільше від стихійного лиха постраждав північний прибережний регіон Ла-Гуайра. Соцмережі заполонили відеозвернення відчайдушних громадян, які благають надіслати техніку. В одному з них житель Ерік Полетті розповів, що сусіди були змушені самостійно скинутися грошима, аби орендувати приватний екскаватор, оскільки офіційні служби прибули на місце без інструментів для розбору плит, під якими опинилися його син та колишня дружина. В іншому випадку під завалами без можливості евакуації опинилася мати з трьома дітьми, серед яких 8-місячне немовля.

Фахівець із надзвичайних ситуацій Хакобо Відарте зазначає, що в країні практично відсутній широкий спектр життєво необхідного обладнання:

  • волоконно-оптичні камери для пошуку людей під руїнами;
  • акустичні прилади для виявлення тих, хто вижив;
  • високочастотні радіостанції та гідравлічні підйомники;
  • бензорізи, потужні ліхтарі та спеціально навчені пошукові собаки.

Критики та волонтери називають дії влади провальними, наголошуючи, що такий рівень неготовності є прямим наслідком багаторічної корупції та безгосподарності, які зруйнували державні інститути. Уряд Венесуели запевняє, що направив у зони лиха понад 100 одиниць важкої техніки, проте на місцях заявляють про тотальний хаос і відсутність координації. Ба більше, навіть наявні екскаватори не завжди можна застосувати, адже вони можуть дестабілізувати уламки. Натомість потрібні генератори, відбійні молотки та шліфувальні машини для точкового розрізання арматури, яких держава не надала.

На допомогу країні залучено міжнародну спільноту. В аеропорту міста Валенсія вже приземлилися гуманітарні та рятувальні місії з Японії, Іспанії, Катару та Домініканської Республіки. Міжнародні команди привозять із собою спецобладнання та службових собак. Зокрема, у Ла-Гуайрі катарські рятувальники за допомогою триангуляції сигналів мобільних телефонів та кінологів намагаються витягнути людей, які досі подають ознаки життя.

Водночас медики та родичі постраждалих констатують: вікно можливостей для порятунку стрімко зачиняється, оскільки з моменту підземних поштовхів минуло забагато часу. Наразі координацією збору коштів на закупівлю генераторів та терміналів Starlink займаються венесуельські діаспори за кордоном.

Нагадаємо, два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися у Венесуелі 24 червня з різницею у 39 секунд. Найбільше постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса – там обвалилося щонайменше 100 будівель.

Як повідомлялося, у Венесуелі розгорнулася гостра політична боротьба навколо ліквідації наслідків двох руйнівних землетрусів. Опозиційна партія «Венте», очолювана лауреаткою Нобелівської премії Марією Коріною Мачадо, мобілізувала волонтерів для збору гуманітарної допомоги, проте зіткнулася із жорсткою протидією Національної поліції та Цивільного захисту.

Теги: Венесуела землетрус

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