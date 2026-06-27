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Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих і 51 тис. зниклих

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Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих і 51 тис. зниклих
фото: АР

Влада Венесуели перекрила доступ до Ла-Гуайри і оголосила про міжнародну допомогу – але постраждалі кажуть, що бачать лічені рятувальні бригади

Кількість загиблих унаслідок подвійного землетрусу у Венесуелі зросла щонайменше до 920 осіб, понад 51 000 людей вважаються зниклими безвісти. Відчайдушні родини самотужки розбирають завали, бо державних рятувальників катастрофічно не вистачає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Люди самі відкопують завали

Минуло майже дві доби після подвійного удару стихії, а більшість постраждалих районів досі не побачили жодної державної рятувальної бригади. Жителі розбирають бетонні плити молотками й електроінструментом – хто чим може.

Назарет Хіменес ридала на плечі сусідки, спостерігаючи, як люди намагаються дістатися до завалених будинків. «Боже мій, як ми їх звідти витягнемо?» – прошепотіла вона. Хіменес шукала братів, сестер, племінників і друзів, яких поглинули руїни в штаті Ла-Гуайра на північ від Каракаса. «Ми звертаємося по допомогу до уряду і країн усього світу, – сказала вона. – Там ще є живі люди».

Омар Рейєс блукав серед руїн, під якими поховані двоє його дітей. За його словами, у катастрофі загинули близько 20 членів його родини. «Я залишився один у цьому житті», – сказав він.

Юлейді Кадена, 28 років, втекла босоніж із будинку, що руйнувався, і виявила, що 12-поверховий будинок, де жила її мати, завалився. П'ятниця була днем народження її сина – йому виповнилося 12. «Я забралася на завали і гукала, щоб відгукнулися, – і ніхто не відгукнувся. Ні брат, ні сина, ні мати, – розповіла вона. – Я просто тут чекаю».

Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих і 51 тис. зниклих фото 1
фото: АР

Влада перекрила Ла-Гуайру

В п'ятницю ввечері влада Венесуели оголосила про перекриття доступу до Ла-Гуайри – епіцентру руйнувань. Причина – хаос і затори, які заважають рятувальним операціям. Відтепер потрапити туди можна лише з офіційним дозволом, проте влада не уточнила, кому саме він видаватиметься.

Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих і 51 тис. зниклих фото 2
фото: АР

Виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес заявила, що уряд веде повноцінну рятувальну операцію в ці «критичні години». Вона повідомила, що Ла-Гуайру мілітаризовано і допомога надходить. Натомість місцеві жителі кажуть, що бачать лише незначну частку від того, що насправді потрібно.

«Кожна врятована людина – це диво, – заявив голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес. – Ми не приховуватимемо абсолютно нічого про масштаби цієї трагедії».

Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих і 51 тис. зниклих фото 3
фото: АР

Мародерство і хаос

У місті Катія-ла-Мар люди почали розбирати магазини – виносили туалетний папір, їжу та предмети першої необхідності. Натовп оточив цивільну вантажівку, яка роздавала хліб і воду, – поки не втрутився солдат. Паркінг аптеки перетворився на імпровізований табір із брезентом, гамаками і наметами.

Мексиканські солдати й волонтери раз у раз просили тишу, щоб почути ознаки життя під завалами, – але мотоциклісти ігнорували прохання, сигналили й ревіли двигунами, на шалений подив рятувальників.

Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих і 51 тис. зниклих фото 4
фото: АР
Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих і 51 тис. зниклих фото 5
фото: АР

Масштаб катастрофи

Міжнародна організація з міграції оцінила кількість людей, що постраждали від катастрофи, до 6,76 млн – з них близько 2 млн у самому Каракасі. Число поранених перевищило 3 300, влада повідомила про порятунок 243 осіб. Число зниклих – понад 51 000 – включає тих, хто просто втратив зв'язок через відсутність мобільного сигналу в зонах лиха; частина записів у волонтерських базах даних може дублюватися.

Агенції гуманітарної допомоги нагадують: перші 48–72 години після землетрусу – вирішальні для порятунку живих. Цей час минає.

Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих і 51 тис. зниклих фото 6
фото: АР

Міжнародна допомога

861 міжнародний волонтер із Мексики, США, Сальвадору, Швейцарії, Колумбії та інших країн уже працює у Венесуелі. ООН направляє 1 000 рятувальників у складі 25 пошуково-рятувальних команд з усього світу. Делсі Родрігес повідомила, що поспілкувалася з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо, які пообіцяли надіслати рятувальників і обладнання.

На головному шосе країни рухалися колони державних сил, аварійних служб, самоскидів і важкої техніки – у напрямку зони катастрофи. На одній із вантажівок з матрацами від руки було написано: «Допомога від Трухільо».

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що ще кілька годин тому кількість загиблих становила 589 осіб і 2 980 поранених – відтоді цифри різко зросли. Подвійний землетрус магнітудою 7,2 і 7,5 вдарив по Венесуелі ввечері 24 червня з інтервалом менше хвилини. Найбільше постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса – там обвалилося щонайменше 100 будівель.

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Теги: катастрофа руїни солдат табір влада землетрус будинок Венесуела волонтер Марко Рубіо

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