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Два землетруси вдарили по Венесуелі: геологи США прогнозують тисячі жертв

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Два землетруси вдарили по Венесуелі: геологи США прогнозують тисячі жертв
У районі Альтаміра в Каракасі зафіксовано обвали житлових будинків
фото з відкритих джерел

AP: будинки в Каракасі обвалились, люди ночували просто на вулиці – це найсильніші поштовхи за понад сто років

Венесуелу ввечері 24 червня вразили два потужних землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 з інтервалом менше хвилини. У столиці Каракасі обвалились будинки, тисячі людей вийшли на вулиці. Геологічна служба США попередила про ймовірні масові жертви – від 10 до 100 тисяч людей – та збитки у розмірі від 2 до 20% ВВП країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP, Reuters та Al Jazeera.

Два удари з інтервалом у хвилину

Перший поштовх магнітудою 7,2 стався о 22:04 за Гринвічем поблизу міста Сан-Феліпе – приблизно за 284 кілометри на захід від Каракаса, на глибині 22 кілометри. Менш ніж за хвилину пролунав другий, сильніший удар магнітудою 7,5 – його епіцентр розташувався за 16 кілометрів на південний захід від Морона, на глибині 10 кілометрів. За даними Геологічної служби США, це одні з найпотужніших землетрусів у Венесуелі більш ніж за сто років.

Каракас у пилу та руїнах

Жителі столиці масово евакуювалися з хитких будівель і залишалися на вулицях навіть після заходу сонця – багато хто в шоці спостерігав, як цілі стіни обвалились, а з відкритих квартир виднілися меблі. У двох районах міста здіймалися стовпи пилу. Люди сиділи просто на землі, притискаючи до себе тварин.

«Спочатку тряхнуло легко, потім все сильніше і сильніше – і врешті-решт ми всі вибігли з будинків на вулицю», – розповів мешканець Каракаса Гектор Річчі.

«Будинок хитало з боку в бік. Неймовірно. Сила була просто шалена, – сказав інший житель, Роберто Гамас. – Нас кидало по вулиці. Все в квартирі впало. Слава богу, ми встигли вибратись».

Два землетруси вдарили по Венесуелі: геологи США прогнозують тисячі жертв фото 1
фото з відкритих джерел

Влада закликає до обережності

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо повідомив, що поштовхи відчули кілька штатів. У каракаському районі Альтаміра зафіксовано «тривожні ситуації» – там обвалились житлові будинки та інші споруди. Міністр закликав водіїв звільнити дорогу для рятувальних машин, а мешканців – залишатися надворі, оскільки повторні поштовхи можуть додатково пошкодити ослаблені конструкції.

«Ми розуміємо, що дехто може бути в розпачі, але діємо за протоколами, аби надати допомогу тим, хто її найбільше потребує», – заявив Кабельо в державному ефірі.

відео: Clash Report

Прогноз: від 10 до 100 тисяч жертв

Геологічна служба США видала найвищий – червоний – рівень тривоги щодо людських жертв та економічних збитків. «Великі жертви та значні руйнування є ймовірними, а катастрофа, найімовірніше, носить масштабний характер», – йдеться у заяві відомства.

За попередніми оцінками, кількість загиблих може становити від 10 до 100 тисяч людей. Економічні збитки геологи оцінюють у від 10 до 100 млрд доларів – це від 2 до 20% ВВП Венесуели. Точних даних про жертв влада ще не оприлюднила.

Тим часом, у прибережному місті Ла-Гуайра на півночі Венесуели спалахнули пожежі серед руїн будівель, зруйнованих нічними землетрусами. Підземні поштовхи пошкодили газопроводи, що спричинило витоки газу та займання в кількох районах міста.

@worldmilitares / ТГ

Цунамі-попередження і сейсмічний контекст

Центр попередження про цунамі США оголосив тривогу для Віргінських островів та Домініканської Республіки. Тривога для Пуерто-Рико була знята протягом години. Під загрозою небезпечних хвиль також опинились острови Аруба, Кюрасао та Бонейр.

Венесуела розташована на межі Карибської та Південноамериканської тектонічних плит. Сильні землетруси тут трапляються рідко – останній раз Каракас серйозно постраждав від підземних поштовхів у 1967 році. На відміну від Мексики чи Чилі, що лежать уздовж «Тихоокеанського вогняного кільця», яке відповідає за 90% землетрусів на планеті, Венесуела вважається відносно спокійним регіоном.

Нагадаємо, у лютому 2023 року серія землетрусів магнітудою до 7,8 знищила міста на півдні Туреччини та півночі Сирії – загинули понад 50 тисяч людей. Це був найбільший землетрус у регіоні за останні десятиліття.

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Теги: землетрус Роберто тривога влада будинок міністр катастрофа Венесуела цунамі

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