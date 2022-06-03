Світова мережа готелів зупиняє роботу в Росії

Компанія Marriot вирішила припинити роботу в Росії через санкції

Компанія працювала у РФ 25 років

Американська мережа готелів Marriott оголосила, що зупиняє свою діяльність у Росії. Про це повідомляє пресслужба Marriott.

У компанії зазначили, що дійшли думки, що нещодавно оголошені обмеження США, Великобританії та ЄС унеможливлюють продовження роботи Marriott або її франчайзингових готелів на російському ринку.

Саме через санкції компанія вирішила призупинити всі операції Marriott International у Росії.

«Процес припинення діяльності на ринку, де Marriott працює вже 25 років, є складним», – зазначили у компанії.

Marriott International – провідна компанія на ринку готельних послуг з приблизно 2800 готелями під маркою Marriott, розташованими в США і 66 інших країнах і територіях. Головне управління компанії розташовується у Вашингтоні, в кінці 2005 року загальна кількість співробітників компанії становила 143 000 чоловік.

Раніше повідомлялося, що американська мережа готелів Hyatt Hotels Corporation, яка управляє готелями вищого класу, припиняє діяльність з розвитку і будь-які нові інвестиції в Росії. Компанія припиняє співпрацю з готелем в Москві Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park з 26 березня.

Як повідомлялося, близько 40% будівельних компаній почали заморожувати свої проєкти у всій Росії.

До слова, через введені проти РФ санкції і відходом з російського ринку деяких виробників ліків росіяни кинулися запасатися антидепресантами, снодійними і протизаплідними засобами.

До слова, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти членів російської Думи, представників російської еліти, банкірів та оборонних установ.