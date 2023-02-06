Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла: оприлюднено нові подробиці

Влада Туреччини закликала населення не повертатися до будинків через побоювання повторних поштовхів

Число жертв землетрусу в Туреччині досягло 1541 чоловік, не менше 9733 осіб отримали поранення. Про це повідомляє Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

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Hatay'da yaşanan depremden sonra bölgedeki vatandaşlar yağmalamanın başladığını söylüyor. pic.twitter.com/3eIVoM1833 — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 6, 2023

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Жителі багатьох провінцій Туреччини утворили у понеділок довгі черги для здачі крові на потреби співвітчизників із зони лиха.

Багатолюдно було й у центрах зі здачі крові Турецького Товариства Червоного Півмісяця у провінціях Ерзурум, Ерзінджан, Агри, Ардахан та Карс. У Міністерстві національної оборони Туреччини повідомили, що цивільний та військовий персонал відомства масово здає кров для постраждалих у десяти провінціях країни.

Після підземних поштовхів у низці районів – на підприємствах та в офісах, виникли пожежі.

До робіт з гасіння вогню залучено пожежні розрахунки. Руйнування дорожнього полотна зафіксовано на трасах Кахраманмараш-Кайсері та Кахраманмараш-Газіантеп.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ наразі не має інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині. При цьому МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха.

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