Таліби заборонили доповідачу ООН з прав людини в'їзд до Афганістану

Reuters: Це рідкісний випадок публічної заборони на в'їзд для окремого іноземного чиновника

Таліби заборонили в'їзд до Афганістану призначеному ООН спеціальному доповідачу Річарду Беннетту, звинувативши правозахисника в «поширенні пропаганди». Про це повідомляє Reuters.

Рада ООН з прав людини у 2022 році призначила Беннетта для моніторингу ситуації з правами людини в Афганістані після приходу до влади в країні «Талібану». Беннетт, який раніше заявляв, що поводження талібів з жінками може бути прирівняне до злочину проти людяності, наразі перебуває за межами Афганістану, але кілька разів відвідував країну для оцінки ситуації.

Прессекретар Міністерства закордонних справ режиму «Талібану» Абдул Кахар Балхі заявив Reuters, що Беннетт «не зміг отримати туристичну візу до Афганістану»: «Навіть після неодноразових прохань до пана Беннетта дотримуватися професіоналізму під час роботи було вирішено, що його звіти ґрунтуються на упередженнях і шкодять інтересам Афганістану», – додав Балхі.

Речник адміністрації режиму талібів Забіулла Муджахід раніше стверджував, що «Талібан» нібито поважає права жінок відповідно до своєї інтерпретації ісламського права і місцевих звичаїв. Він сказав місцевій телерадіокомпанії Tolo, що Беннетту не дозволять приїхати до Афганістану – це рідкісний випадок публічної заборони на в'їзд для окремого іноземного чиновника.

«Беннетту заборонили в'їзд до Афганістану, тому що йому доручено поширювати пропаганду в Афганістані... Він перебільшував незначні проблеми й поширював інформацію про них», – заявив Муджахід.

ООН намагається знайти єдиний міжнародний підхід до «Талібану». В червні високопосадовці ООН і представники з 25 країн зустрілися з талібами в Катарі, але опинилися під критикою з боку правозахисних організацій за те, що на зустрічі не були присутні жінки й представники громадянського суспільства Афганістану.

Іноземні офіційні особи, включаючи представників США, заявляють, що шлях до визнання талібів заблокований, поки режим не змінить курс щодо прав жінок. «Талібан», зокрема, заборонив більшості дівчаток старше 12 років відвідувати школи й університети.

Активи центрального банку Афганістану заморожені, а проти багатьох представників режиму талібів діють обмеження ООН на поїздки, які вимагають отримання дозволів на в'їзд до інших країн.

До слова, уряд Казахстану неочікувано ухвалив рішення виключити радикальний рух «Талібан» зі списку заборонених організацій. А в Російській Федерації на офіційному рівні хочуть зняти з руху «Талібан» статус терористичної організації.

Також Афганістан у партнерстві із Туркменістаном та Казахстаном збудує на півночі країни регіональний енергетичний центр для транзиту російської нафти та інших товарів.

Як відомо, спортсменку-біженку було дискваліфіковано з Олімпіади за гасло «Волю афганським жінкам».