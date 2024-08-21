Головна Світ Політика
search button user button menu button

Таліби заборонили доповідачу ООН з прав людини в'їзд до Афганістану

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Таліби заборонили доповідачу ООН з прав людини в'їзд до Афганістану
ООН намагається знайти єдиний міжнародний підхід до «Талібану»
фото з відкритих джерел

Reuters: Це рідкісний випадок публічної заборони на в'їзд для окремого іноземного чиновника

Таліби заборонили в'їзд до Афганістану призначеному ООН спеціальному доповідачу Річарду Беннетту, звинувативши правозахисника в «поширенні пропаганди». Про це повідомляє Reuters.

Рада ООН з прав людини у 2022 році призначила Беннетта для моніторингу ситуації з правами людини в Афганістані після приходу до влади в країні «Талібану». Беннетт, який раніше заявляв, що поводження талібів з жінками може бути прирівняне до злочину проти людяності, наразі перебуває за межами Афганістану, але кілька разів відвідував країну для оцінки ситуації.

Прессекретар Міністерства закордонних справ режиму «Талібану» Абдул Кахар Балхі заявив Reuters, що Беннетт «не зміг отримати туристичну візу до Афганістану»: «Навіть після неодноразових прохань до пана Беннетта дотримуватися професіоналізму під час роботи було вирішено, що його звіти ґрунтуються на упередженнях і шкодять інтересам Афганістану», – додав Балхі.

Речник адміністрації режиму талібів Забіулла Муджахід раніше стверджував, що «Талібан» нібито поважає права жінок відповідно до своєї інтерпретації ісламського права і місцевих звичаїв. Він сказав місцевій телерадіокомпанії Tolo, що Беннетту не дозволять приїхати до Афганістану – це рідкісний випадок публічної заборони на в'їзд для окремого іноземного чиновника.

«Беннетту заборонили в'їзд до Афганістану, тому що йому доручено поширювати пропаганду в Афганістані... Він перебільшував незначні проблеми й поширював інформацію про них», – заявив Муджахід.

ООН намагається знайти єдиний міжнародний підхід до «Талібану». В червні високопосадовці ООН і представники з 25 країн зустрілися з талібами в Катарі, але опинилися під критикою з боку правозахисних організацій за те, що на зустрічі не були присутні жінки й представники громадянського суспільства Афганістану. 

Іноземні офіційні особи, включаючи представників США, заявляють, що шлях до визнання талібів заблокований, поки режим не змінить курс щодо прав жінок. «Талібан», зокрема, заборонив більшості дівчаток старше 12 років відвідувати школи й університети.

Активи центрального банку Афганістану заморожені, а проти багатьох представників режиму талібів діють обмеження ООН на поїздки, які вимагають отримання дозволів на в'їзд до інших країн.

До слова, уряд Казахстану неочікувано ухвалив рішення виключити радикальний рух «Талібан» зі списку заборонених організацій. А в Російській Федерації на офіційному рівні хочуть зняти з руху «Талібан» статус терористичної організації. 

Також Афганістан у партнерстві із Туркменістаном та Казахстаном збудує на півночі країни регіональний енергетичний центр для транзиту російської нафти та інших товарів. 

Як відомо, спортсменку-біженку було дискваліфіковано з Олімпіади за гасло «Волю афганським жінкам».

Читайте також:

Теги: Афганістан Талібан історія обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Друга світова вважається найбільш дослідженою, досі є живі свідки й реальні свідчення, і загалом обидві виглядають дуже подібними»
Чи можна порівнювати нашу війну з Другою світовою?
21 липня, 21:09
lb.ua
Індонезія вперше за 10 років планує відновити імпорт нафти з Росії
23 липня, 22:40
Сьогодні професійне свято святкують зубні техніки
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:06
Росія перекинула до Ірану ракети і комплекси РЕБ
Росія перекинула до Ірану ракети і комплекси РЕБ
6 серпня, 03:38
На пляжі у Греції можна отримати штраф
Греція почала масово штрафувати туристів: за що доведеться платити
9 серпня, 10:10
Росіяни, які постраждали від атак отримуватить виплати
Ситуація в Курській області. Росія виплачує по 4 тис. грн тим, хто втратив житло
10 серпня, 00:11
Чи будуть відключення світла 13 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 13 серпня: прогноз «Укренерго»
12 серпня, 19:43
Чи будуть відключення світла 15 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 15 серпня: прогноз «Укренерго»
14 серпня, 19:31
Режим Кім Чен Ина почав послаблювати прикордонні обмеження близько року тому
КНДР вперше після пандемії відкриє кордони для туризму
15 серпня, 07:02

Політика

Боррель закликав країн-партнерів зняти обмеження на удари по території РФ
Боррель закликав країн-партнерів зняти обмеження на удари по території РФ
Ратифікація Римського статуту. «Плюси» і «мінуси» для України
Ратифікація Римського статуту. «Плюси» і «мінуси» для України
Таліби заборонили доповідачу ООН з прав людини в'їзд до Афганістану
Таліби заборонили доповідачу ООН з прав людини в'їзд до Афганістану
Угорщина надала відповідь ЄС щодо спрощеного в’їзду росіян і білорусів
Угорщина надала відповідь ЄС щодо спрощеного в’їзду росіян і білорусів
Прокуратура РФ просить ув’язнити полонених «азовців» до 24 років
Прокуратура РФ просить ув’язнити полонених «азовців» до 24 років
Президент Чехії назвав «Північні потоки» легітимною ціллю під час війни
Президент Чехії назвав «Північні потоки» легітимною ціллю під час війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
65K
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
26K
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
22K
ЄС змінює правила в'їзду до Шенгенської зони: подробиці
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua