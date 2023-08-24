Улюблений пропагандист Путіна осоромився, назвавши вбивцю Пригожина (відео)

Соловйов хотів звинуватити очільника СБУ Малюка, проте не зміг правильно вимовити його прізвище й переплутав із міністром юстиції Малюськом

Поки західні аналітики сходяться на думці, що російського терориста, ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина ліквідували за наказом диктатора володимира Путіна, пропагандисти відпрацьовують свої гроші та відводять підозри від господаря. Зокрема, Володимир Соловйов уже встиг знайти винних у збитті літака – ними, на його думку, виявилися бандерівці, або ж Захід. Про це він заявив в прямому етері свого шоу.

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Соловйову вдалося «встановити», що за збиттям пригожинського літака стоїть Малюська. Ймовірно, пропагандист терористичного режиму мав на увазі главу СБУ Василя Малюка, який відомий зухвалими операціями, зокрема, підривом Кримського мосту. Зауважимо, що Денис Малюська – міністр юстиції України.

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«Це їхніх рук справа. Або цього Малюська чи як його звати. Це якраз у логіці бандерівців, здійснення гучних політичних злочинів. Водночас це буде не перший напад», – розфантазувався пропагандист та, ймовірно, випадково розкрив плани Кремля.

Своєю чергою Малюська не зміг пройти повз маячню Соловйова та висміяв заяву російського пропагандиста, згадавши про «вʼязничну» реформу.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

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Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи.

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.