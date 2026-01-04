Головна Світ Політика
«Ми ні на шо не спроможні». Терорист Гіркін охарактеризував для росіян події у Венесуелі  

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
«Ми ні на шо не спроможні». Терорист Гіркін охарактеризував для росіян події у Венесуелі  
Гіркін: «Загрузнувши по вуха в кривавому болоті України, ми практично вже ні на що не здатні, тим більше – не можемо допомагати Венесуелі на іншій півкулі»
Фото: AP /Alexander Zemlianichenko

Ватажок терористів, який тепер перебуває за ґратами, визнав: Росія погрузла у війні в Україні і не спроможна допомогти країнам, які на це розраховують

Російський терорист та так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що атака США на Венесуелу є черговим ударом по іміджу Росії, не здатної допомогти своїм союзникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гіркіна в Telegram.

«Звершилося неминуче. Сполучені Штати здійснили переворот у Венесуелі, завдали по ній удару й показали, що міжнародне право для країни, яка вважає себе гегемоном, – ніщо. Одним словом, продемонстрували, як має діяти велика держава щодо виникаючих загроз ще до того, як вони стануть надто серйозними та непереборними. Для нас же це не просто черговий образливий ляпас, адже ми так носилися з цим Мадуро, мов із писаною торбою. Це ще одне свідчення того, як Сполучені Штати віджимають усю нафту у світі», – забідкався Гіркін.

На його думку, це стало черговим ударом по іміджу РФ. «Ще одна країна, що розраховувала на допомогу Росії, так і не дочекалася її. Звісно, загрузнувши по вуха в кривавому болоті України, ми практично вже ні на що не здатні, тим більше – не можемо допомагати Венесуелі на іншій півкулі, просто під боком у Сполучених Штатів. Думаю, Китай також зробить серйозні висновки з цієї агресії Трампа, зрозумівши, що домовлятися з ним у такий спосіб абсолютно безглуздо й марно: по-перше, він усе одно обдурить, а по-друге, за першої ж нагоди нападе», – написав терорист.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. 

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесунели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

До слова, захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес прибув на авіабазу Національної гвардії Стюарт у Нью-Йорку. Мадуро пред'являть звинувачення у незаконному обігу зброї та наркотиків. Міністерство юстиції США вже оприлюднило новий обвинувальний акт, фігурантами якого, окрім самого Мадуро, є його дружина та син.

До слова, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. 

Теги: Венесуела Ігор Гіркін росіяни

