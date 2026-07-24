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Рівень зайнятості іммігрантів у ЄС сягнув рекордного рівня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рівень зайнятості іммігрантів у ЄС сягнув рекордного рівня
Найбільше покращення спостерігалося серед іммігрантів з країн, що не входять до ЄС
фото: Reuters

Рівень зайнятості іммігрантів з країн поза межами ЄС є особливо високим на Мальті, у Чехії та Ірландії, але значно нижчим у Бельгії та Фінляндії

Рівень зайнятості іммігрантів у Європейському Союзі у 2025 році досяг рекордного рівня, скоротивши розрив із працівниками, які народилися в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з дослідженням Центру досліджень та аналізу міграції (CReAM) при RFBerlin, рівень зайнятості серед іммігрантів зріс до 68,2% порівняно з 67,8% у 2024 році.

«Частка зайнятих іммігрантів зростає вже протягом багатьох років, і ці показники наближаються до показників корінного населення», – зазначив Томмазо Фраттіні, заступник директора CReAM.

Найбільше поліпшення спостерігалося серед іммігрантів з країн, що не входять до ЄС, рівень зайнятості яких з 2017 по 2025 рік зріс на 6,6% – з 59,4% до 66%, що дозволило скоротити розрив із корінним населенням. Рівень зайнятості серед іммігрантів з країн ЄС також зріс – з 71,1% до 74,8%. Серед тих, хто працює у країні свого народження, він зріс за той самий період з 67,2% до 71,6%.

Рівень зайнятості іммігрантів з країн поза межами ЄС є особливо високим на Мальті, у Чехії та Ірландії, але значно нижчим у Бельгії та Фінляндії. У Німеччині цей показник становить 66,1%, порівняно з 79,6% серед корінних жителів, як показало дослідження.

У звіті зазначено, що існуючі розриви зосереджені серед жінок-іммігранток з країн поза межами ЄС та мігрантів з високим рівнем освіти. «Сьогодні завдання полягає вже не просто в тому, щоб працевлаштувати іммігрантів, а в тому, щоб забезпечити повне використання їхніх навичок», – зазначив Крістіан Дустманн, директор RFBerlin.

До слова, уряд Угорщини припинив видачу робочих віз працівникам із Філіппін, Грузії та Вірменії. Працівники, які вже перебувають у країні, можуть подати заявку на продовження терміну перебування, а вже подані заявки будуть розглянуті.

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Теги: Європейський Союз трудові мігранти еміграція мігранти

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