Понад мільйон мігрантів подали заявки на отримання легального статусу в Іспанії

Санчес: Без імміграції Іспанія втратить 19% свого ВВП до 2050 року

Філософія прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса повністю суперечить загальнозахідному тренду на посилення міграційної політики

30 червня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що понад мільйон нелегальних іммігрантів подали заявки на легалізацію свого статусу в межах нової урядової програми. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Цей показник виявився приблизно на чверть вищим за квітневі прогнози уряду. Глава уряду назвав ініціативу «втіхою», яка допоможе підтримати старіюче суспільство та врятувати країну від втрати 19% ВВП до 2050 року.

Програма, анонсована в січні, закріпила за Санчесом репутацію одного зі світових лівих лідерів, оскільки її філософія повністю суперечить загальнозахідному тренду на посилення міграційної політики. Ініціатива вже спровокувала заочне протистояння між Мадридом та Білим домом: у своєму есе для New York Times Санчес прямо змалював іспанську реформу як протиотруту політиці «лідерів у стилі MAGA» Дональда Трампа.

Мадрид позиціонує цей крок як гуманний жест та економічну необхідність. Рівень народжуваності в Іспанії є одним із найнижчих у Європі, а смертність перевищує народжуваність ще з 2015 року. Наразі іноземна робоча сила закриває критичні прогалини в сільському господарстві та туризмі. З початку пандемії коронавірусу до країни прибуло понад 3 млн людей, що, на думку економістів, дозволило економіці Іспанії демонструвати одні зі найшвидших темпів зростання в ЄС.

За умовами програми, право на отримання легального статусу мали нелегальні мігранти (переважно вихідці з Латинської Америки), які проживали в Іспанії щонайменше п'ять місяців до старту прийому заявок і готові офіційно працевлаштуватися.

Водночас ініціатива лівого уряду наразилася на жорсткий опір внутрішньої опозиції. Лідер правоцентристської «Народної партії» Альберто Нуньєс Фейжоо назвав легалізацію «нелюдською, несправою та нежиттєздатною» через потенційне перевантаження інфраструктури та поглиблення житлової кризи. Своєю чергою, очільник ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаль висловився ще радикальніше, охрестивши програму «вторгненням», що загрожує зміною ідентичності іспанського суспільства.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет під час урочистої промови на американському кладовищі в Кольвіль-сюр-Мер у Франції з нагоди 82-ї річниці висадки союзників у Нормандії виступив із попередженням на адресу європейських країн.

Глава Пентагону порівняв історичні події 1944 року із сучасною ситуацією на континенті, заявивши, що сьогодні європейські пляжі в Іспанії, Італії, Греції та Болгарії штурмують човни з мігрантами та «небезпечні ідеології». Гегсет закликав європейські столиці негайно вжити заходів проти масової імміграції, поки не стало надто пізно.

Як відомо, кількість іммігрантів та осіб, які шукають притулку в ЄС, зменшується, тоді як кількість рішень про репатріацію зростає. Найбільше людей висилають Німеччина, Франція та Швеція.

Повідомляється, за останні чотири роки кількість нових мігрантів, які в’їжджають до ЄС, постійно зменшувалась, зокрема з 5,4 млн до 4,5 млн осіб у 2024 році (-24%). У 2025 році кількість шукачів притулку, яким надано статус захисту, також скоротилася, досягнувши 361 тис., що є найнижчим рівнем з 2019 року.