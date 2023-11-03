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Австрія почне депортувати нелегальних мігрантів у третю країну

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Австрія почне депортувати нелегальних мігрантів у третю країну
Велика Британія стала першою країною, яка депортує нелегальних мігрантів на час прийняття по ним рішення 
фото з відкритих джерел

Правозахисники неодноразово критикували цю схему через порушення прав мігрантів

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман та її австрійський колега Герхард Карнер підписали угоду про співпрацю, яка передбачає впровадження депортації нелегальних мігрантів у третю країну. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Велика Британія у 2022 році запровадила схему депортації нелегальних мігрантів до Руанди. Ця країна погодилась приймати певну кількість шукачів притулку й розміщувати їх у себе, доки британські міграційні органи не приймуть щодо цих осіб рішення. Уникнути депортації можна лише в разі, якщо мігрант доведе ризик «серйозної і незворотної шкоди».

Правозахисники неодноразово критикували цю схему – за їх словами, порушуються права мігрантів на справедливий розгляд їхніх заявок на притулок, зокрема в судах. Європейський суд із прав людини кілька разів зобов'язував Велику Британію не депортувати мігрантів до Руанди.

Австрія стане першою країною-членом ЄС, яка запровадить таку схему депортації нелегальних мігрантів до третьої країни. Зазначається, що австрійська схема відрізнятиметься від британської – депортованим до третьої країни дозволять повернутися до Австрії у разі задоволення їхніх заяв про надання притулку. Тим, кому буде відмовлено, повертатимуть на батьківщину.

Крім того, Австрія наполягає на запровадженні Європейським Союзом схеми депортації до третьої країни по всьому ЄС в межах змін, спрямованих на боротьбу зі збільшенням кількості мігрантів.

Нагадаємо, уряди скандинавських країн мають намір посилити співпрацю у поверненні мігрантів, які не мають законного права на проживання в регіоні. Міністри Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії та Ісландії домовилися посилити співпрацю між дипломатичним персоналом, відповідальним за повернення мігрантів з відповідних скандинавських країн до країн їхнього походження.

Теги: Австрія Велика Британія мігранти Європейський союз

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