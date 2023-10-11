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У Німеччині померли українці, які постраждали внаслідок прориву нафтопроводу на Франківщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Німеччині померли українці, які постраждали внаслідок прориву нафтопроводу на Франківщині
фото з відкритих джерел

Зараз у Німеччині перебувають ще двоє хлопчиків з тяжкими опіковими травмами

Двоє постраждалих внаслідок пожежі через порив на нафтопроводі у селі Стримба на Івано-Франківщині, померли у Німеччині. Вони перебували там на лікуванні. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Сумні новини з Німеччини, куди було відправлено на лікування чотирьох постраждалих унаслідок пожежі у Надвірнянському районі, що сталась через витік нафтопродукту. Двоє дорослих – чоловік 35 років й жінка 39 років, за життя яких спершу боролись прикарпатські медики, а відтак провідні німецькі фахівці, не вижили. Цієї ночі їх не стало…» – заявила голова ОВА.

Вона додала, що зараз у Німеччині перебувають ще двоє хлопчиків з тяжкими опіковими травмами.

Нагадаємо, 30 вересня поблизу села Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області стався порив нафтопроводу з подальшим розлиттям нафтопродуктів та горінням. Вогонь розповсюдився на приватний будинок. Постраждали дев'ять осіб. Серйозні опіки отримали діти 11 та 8 років та дорослі – 35, 39 та 58 років. Ще чотирьох постраждалих оглянули медики, які працювали на місці події, в них незначні опіки. Від госпіталізації вони відмовились. 

За фактом пожежі нафтопродуктів поліція розпочала кримінальне провадження.  5 жовтня двох дорослих і двох дітей евакуювали для подальшого лікування до Німеччини.

Спеціалісти «Укрнафти» разом з рятувальниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували наслідки пориву нафтопроводу 150 мм з розлиттям нафтопродуктів та горінням в Івано-Франківській області.

Теги: українці нафта нафтопродукти Івано-Франківщина

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