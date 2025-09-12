Трамп заявив, що на причетних до вбивства Чарлі Кірка влаштували «полювання»

Трамп: У нас існує група радикальних лівих божевільних і ми збираємося вирішити цю проблему

Дональд Трамп назвав стрільця «справжньою твариною», а скоєний злочин – «ганебним»

Президент США Дональд Трамп заявив, що на причетних до вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка влаштували «полювання». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Трамп назвав стрільця «справжньою твариною», а скоєний злочин – «ганебним».

«У нас існує група радикальних лівих божевільних і ми збираємося вирішити цю проблему (знайти вбивць – «Главком»)», – сказав американський президент.

Водночас, Трамп зазначив, що Чарлі Кірк був «великим противником насильства».

«Я думаю так само. Він (Кірк – «Главком») був прихильником ненасильницьких методів. Я б хотів, щоб люди реагували саме так», – додав Трамп.

Як відомо, консервативний політичний активіст Чарлі Кірк був поранений в університеті Юти. Інцидент стався під час його виступу, який проходив у рамках національного турне кампусами США. За даними представника університету, постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі, приблизно за 183 метри від місця події. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували.

Пізніше президент США Дональд Трамп повідомив, що політичний активіст та його друг Чарлі Кірк помер.

«Великий і навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто в Сполучених Штатах Америки не розумів і не відчував молодь краще, ніж Чарлі. Його любили й захоплювалися ним усі, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія та я висловлюємо щирі співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе!», – написав Трамп.

До слова, за кілька годин до вбивства консервативного активіста, засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка його дружина опублікувала загадкове послання.

Зауважимо, вбивця консервативного активіста, засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка все ще на волі. Але ФБР стверджує, що фахівці уже знайшли потужну гвинтівку та відстежили пересування підозрюваного.