Трамп закликав зупинити перерахунок голосів в Джорджії

Трамп заявив, що необхідно призупинити підрахунок голосів до тих пір, поки виборчі комісії не почнуть звіряти підписи на відправлених поштою бюлетенях

Президент США Дональд Трамп зажадав зупинити перерахунок голосів, який проводиться вручну, в штаті Джорджія.

Про це Трамп написав у Twitter.

Трамп заявив, що необхідно призупинити підрахунок голосів до тих пір, поки виборчі комісії не почнуть звіряти підписи на відправлених поштою бюлетенях з тими, які виборці залишали при реєстрації.

«Ручний перерахунок голосів, який йде в Джорджії – це марна трата часу. Вони не показують чи збігаються підписи», – повідомив глава держави.

При цьому Twitter позначив заклик президента приміткою «Це заява про шахрайство на виборах оскаржується».

The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

Раніше він вимагав перерахунку в Джорджії, Мічигані та Пенсільванії. Суд у Пенсільванії відхилив позов Республіканської партії, яка вимагала визнати недійсними близько 9,3 тис. бюлетенів. У Мічигані також відхилили позов прихильників Трампа, які вимагали заборонити затвердження результатів голосування у місті Детройт.

11 листопада Джорджія, один з ключових американських штатів на президентських виборах, оголосив про повний ручний перерахунок голосів. Відзначається, що остаточні підсумки голосування в регіоні будуть оголошені тільки 20 листопада.

Для перемоги на виборах потрібно 270 голосів від колегії виборників. Офіційно вони голосуватимуть 14 грудня.

Напередодні чинний президент США Дональд Трамп заявив, що комп'ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.