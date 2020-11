Трамп закликав зупинити перерахунок голосів в Джорджії

Президент США Дональд Трамп зажадав зупинити перерахунок голосів, який проводиться вручну, в штаті Джорджія.

Про це Трамп написав у Twitter.

Трамп заявив, що необхідно призупинити підрахунок голосів до тих пір, поки виборчі комісії не почнуть звіряти підписи на відправлених поштою бюлетенях з тими, які виборці залишали при реєстрації.

«Ручний перерахунок голосів, який йде в Джорджії – це марна трата часу. Вони не показують чи збігаються підписи», – повідомив глава держави.

При цьому Twitter позначив заклик президента приміткою «Це заява про шахрайство на виборах оскаржується».

The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION!