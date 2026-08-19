Чумацький Шлях поглинув меншу галактику у минулому: дослідження

Карликова галактика, відома як LKH, зіткнулася з Чумацьким Шляхом і злилася з ним

Чумацький Шлях пережив три масштабні злиття галактик

Чумацький Шлях пройшов довгий шлях еволюції, зростаючи не лише за рахунок власних ресурсів, а й шляхом поглинання інших космічних об'єктів. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, свідчить про те, що приблизно 11,8 млрд років тому наша галактика поглинула карликову галактику під назвою «Низькоенергетичний Кракен-Геракл» (LKH). Подія сталася приблизно через 2 млрд років після Великого вибуху, коли вік Всесвіту становив менше 15% від нинішнього, що робить її найдавнішим відомим злиттям у історії Чумацького Шляху.

Виявити докази цієї катастрофи вдалося завдяки спостереженням за допомогою орбітальних телескопів «Хаббл» та «Гайя». Науковці дослідили зоряні скупчення поблизу центра галактики, що простягаються на 20 тис. світлових років, та визначили їхній вік, траєкторію та хімічний склад. На момент зіткнення карликова галактика LKH містила зірки масою близько 500 млн мас Сонця, що становило орієнтовно чверть від тогочасного розміру Чумацького Шляху, і принесла із собою велику кількість газу та темної матерії.

«Ключовим результатом нашого дослідження є однозначне відкриття першої події злиття, яку пережила наша галактика на зорі свого існування. Я б сказав, що з точки зору зірок злиття було досить мирним, без зіткнень зірок одна з одною. Але з точки зору газу злиття було більш «вибуховим» – ймовірно, зіткнення газу з LKH та газу з Чумацького Шляху спровокувало утворення безлічі зірок», – зазначив провідний автор дослідження, астрофізик Давіде Массарі з Національного інституту астрофізики (INAF) у Болоньї.

За словами вчених, це відкриття розв'язує тривалу дискусію про те, чи розвивався Чумацький Шлях на ранніх етапах за рахунок власного зореутворення, чи завдяки зовнішнім злиттям. Окрім LKH, наша галактика пережила ще два масштабних поглинання: «Гайя-Сосиска-Енцелад» приблизно через 1,8 млрд років після першого злиття та карликову галактику Стрільця протягом останніх 6 млрд років.

«Кожне з цих злиття вплинуло на події, що призвели до формування нашої власної Сонячної системи і, зрештою, Землі. Саме тому я вважаю, що реконструкція фрагментів минулого Чумацького Шляху ефективно сприяє відповіді на головне питання: «Звідки ми взялися?»», – підсумував Давіде Массарі.

Нагадаємо, увечері 12 серпня жителі різних регіонів України спостерігали часткове сонячне затемнення. Найкраще астрономічне явище було видно на заході країни, тоді як у Києві Місяць закрив лише невелику частину сонячного диска.