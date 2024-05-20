Туреччина вчитиме розвідників по-новому: досліджуватимуть Росію

Приийом заявок для вступу до Національної академії розвідки почнеться у червні цього року

У Туреччині відкрилася національна розвідувальна академія, де студенти вивчатимуть низку мов, зокрема й російську

Туреччина вирішила оголосити про створення Національної розвідувальної академії (MIA), метою якою є змінити уявлення про розвідувальні дані та підготувати фахівців згідно із новими тенденціями та вимогами щодо розвідки. Таким чином Туреччина сподівається долучитись до світового розвідувального співтовариства. Також створення академії покликано оцінити величезні накопичені розвідувальні дані Туреччини відповідно до державної концепції «Століття Туреччини», заявив глава академії. Про це пише Odatv.

Професор Талха Косе, призначений главою MIA, зустрівся з представниками ЗМІ Анкари і поінформував їх про створення академії та дослідження, що проводяться.

Косе, наголосивши на успіхах Туреччини в галузі розвідки, особливо за останнє десятиліття, сказав: академія стане платформою, на якій можна буде проводити дослідження в галузі розвідки та безпеки.

«Розвідувальні дослідження є частиною наукових досліджень у світі. Університети, аналітичні центри, які працюють над розвідкою, створюють нові концепції, теорії та методи та репрезентують їх у своїх публікаціях», – пояснив професор.

Він підкреслив, що Туреччині час зробити те саме і зареєструвати свою власну доктрину. «Створення бази знань за допомогою академічних досліджень у цій галузі відіграє важливу роль в оцінці накопичених розвідувальних даних Туреччини та створенні бачення майбутнього», – зазначив він.

Академія відіграватиме ключову роль у підвищенні обізнаності про розвідувальні дослідження серед науковців, аналітичних центрів та експертів, заявив професор Косе.

«Ми прагнемо створити розвідувальну спільноту, яка складається з науковців, експертів та інших відповідних фахівців, які займаються розвідкою. Ця розвідувальна спільнота створить синергію та прокладе шлях до нових ідей з питань, пов'язаних із розвідкою», – додав професор.

Талха Косе підкреслив, що академія не готуватиме шпигунів. «Будуть інформаційні війни, де в гру вступлять роботи, штучний інтелект і технологічні елементи. Світ вступив у багатополярну еру. Нам також потрібно бути готовими. Ми докладемо зусиль, щоб розкрити унікальні зусилля Туреччини. Ми встановимо дуже хороші стосунки із зовнішнім світом. Наша діяльність не спрямована на підготовку шпигунів», – зазначив він.

Академія відкриє свої двері для аспірантів у вересні за чотирма програмами, включаючи дослідження Африки, Росії та Кавказу, в рамках Інституту досліджень розвідки та безпеки, повідомив Косе, додавши, що Інститут інженерії та науки зосередиться на кібербезпеці, штучному інтелекті, криптології та науці про дані.

«Під час визначення цих програм ми взяли до уваги стратегічні пріоритети Туреччини. Наша мета – побачити, як наші випускники роблять внесок у стратегічне бачення Туреччини», – додав він.

Глава академії також повідомив, що найближчими роками при MIA також буде створено Школу мов та Школу аналізу. За словами Косе, у першій викладатимуться китайська, російська, арабська, іврит, вірменська та інші регіональні мови.

Раніше президент Ердоган випадково «засвітив» обличчя турецьких шпигунів.