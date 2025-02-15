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Зеленський відповів, чи будуть в Україні миротворці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський відповів, чи будуть в Україні миротворці
Президент підкреслив, що відправка миротворчого контингенту можлива лише за умови надання чітких гарантій безпеки для військових
фото: скріншот із відео

Президент наголосив, що для введення миротворців потрібні гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни готові відправити свої війська до України, якщо це стане частиною гарантій безпеки. Про це він розповів під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції

«Я не можу говорити за всі країни, бо це їхні внутрішні рішення. Але є позитивні розмови, є розуміння, і деякі держави готові допомагати Україні», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що відправка миротворчого контингенту можлива лише за умови надання чітких гарантій безпеки для військових.

«Людям просто так квиток на війну ніхто не купить. Але вже є країни, які розглядають можливість відправки своїх миротворців», – додав він.

За даними Associated Press (AP), група європейських країн вже таємно розробляє план введення миротворчих військ в Україну. Їхня мета – допомогти забезпечити дотримання умов будь-якого майбутнього мирного врегулювання з Росією.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.

Під час виступу на Мюнхенській конферененції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи мають бути створені», – сказав глава української держави. За його словами, багато лідерів вже говорили про Європу, яка потребує власної армії.

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Теги: Володимир Зеленський миротворці президент квиток Мюнхенська конференція з безпеки

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