  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Англії зіткнулися два потяги: багато постраждалих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гелікоптери кружляють над місцем аварії - У Англії зіткнулися два потяги: багато постраждалих
    Гелікоптери кружляють над місцем аварії
    Фото з відкритих джерел

    На околицях англійського Солсбері – залізнична аварія

    Два поїзди зіткнулися у неділю біля англійського міста Солсбері. Про це йдеться в повідомленні, поширеному поліцією графства Вілтшир у Twitter.

    «Зараз ми знаходимося на місці краху за участю двох поїздів, що курсують між Андовером і Солсбері», – сказано в повідомленні.

    Інформацію підтвердило видання The Sun. Інцидент стався в тунелі Фішертон близько Солсбері.

    У відомстві уточнили, що на місці інциденту перебувають пожежники та машини швидкої допомоги.

    Також до місця аварії були направлені гелікоптери.

    За інформацією транспортної поліції Великої Британії, один із поїздів зійшов із рейок. Недалеко від місця події організовано травмпункт, додали там.

    Як уточнив репортер Бі-бі-сі Джеймс Інгхем, внаслідок інциденту постраждали близько 12 людей, а один із машиністів виявився затиснутим у кабіні.

    Читайте також:
    Теги: Англія потяг аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Англії зіткнулися два потяги: багато постраждалих