У Англії зіткнулися два потяги: багато постраждалих

На околицях англійського Солсбері – залізнична аварія

Два поїзди зіткнулися у неділю біля англійського міста Солсбері. Про це йдеться в повідомленні, поширеному поліцією графства Вілтшир у Twitter.

«Зараз ми знаходимося на місці краху за участю двох поїздів, що курсують між Андовером і Солсбері», – сказано в повідомленні.

Інформацію підтвердило видання The Sun. Інцидент стався в тунелі Фішертон близько Солсбері.

У відомстві уточнили, що на місці інциденту перебувають пожежники та машини швидкої допомоги.

Також до місця аварії були направлені гелікоптери.

За інформацією транспортної поліції Великої Британії, один із поїздів зійшов із рейок. Недалеко від місця події організовано травмпункт, додали там.

Як уточнив репортер Бі-бі-сі Джеймс Інгхем, внаслідок інциденту постраждали близько 12 людей, а один із машиністів виявився затиснутим у кабіні.

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