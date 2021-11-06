Таліби вигнали зі своїх лав близько 200 осіб – ЗМІ
Бойовики виганяють зі своїх рядів корупціонерів та чиновників, яких не сприймає місцеве населення
Бойовики руху «Талібан» вигнали зі своїх лав близько 200 осіб, які зловживали своїми посадовими повноваженнями, повідомило джерело у створеній талібами спецкомісії, пишуть російські ЗМІ.
У жовтні представник МВС Афганістану Карі Саїд Хості заявив, що Тимчасовий уряд Афганістану, призначений «Талібаном», створив комісію для очищення своїх лав від корумпованих, а також негідних осіб. Новий орган був створений зі співробітників трьох силових відомств – Міноборони, МВС і національного директорату безпеки. Співробітники комісії можуть у ряді випадків використовувати силові методи для вигнання виявлених ними корумпованих осіб із держструктур.
«Близько 200 осіб були виключені з їх (талібів – ред.) рядів, і цей процес триває», – повідомив ЗМІ член комісії.
Як зазначалося у заяві Хості, мова може йти про людей, які отримали посади за допомогою родичів, злочинців, людей із сумнівним минулим або чиновників, що викликають ненависть місцевого населення. Джерело в комісії повідомило, що вигнані 200 осіб – це люди, які зловживали своїми посадами в Афганістані і користувалися ім'ям «Талібану» у своїх цілях. Таліби на даний момент розслідують справи підозрюваних.
Джерело додало, що з моменту створення комісії порядок і дисципліна в містах покращилися.
На початку серпня таліби активізували наступ на урядові сили Афганістану, 15 серпня увійшли в Кабул і наступного дня заявили, що війна закінчена. Останні два тижні серпня з аеропорту Кабула, що знаходився під охороною американських військових, йшла масова евакуація громадян країн Заходу і афганців, які з ними співпрацювали.
У ніч на 31 серпня американські військові покинули Кабульський аеропорт, поклавши край майже 20-річній військовій присутності США в Афганістані. На початку вересня був оголошений склад тимчасового уряду Афганістану, який очолив Мохаммад Хасан Ахунд, який займав крісло глави МЗС під час першого правління «Талібану» і знаходиться під санкціями ООН із 2001 року.
Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.
Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.
Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.
Нещодавно Верховний лідер радикального руху «Талібану» Хайбатулла Ахундзада вперше за час керівництва показався на публіці. Він виступив перед послідовниками, яких назвав «хоробрими солдатами і учнями», у місті Кандагар, розташованому на півдні Афганістану.