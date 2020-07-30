ЦВК Білорусі терміново збирає кандидатів у президенти



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Зараз у Білорусі триває агітаційна кампанія, під час якої кандидати в президенти виступали на телебаченні й радіо

Центральна виборча комісія Білорусі звернулася до кандидатів у президенти з проханнями прибути на зустріч із головою ЦВК Лідією Єрмошиною.

Про це повідомив один із кандидатів Сергій Черечень у себе у Facebook.

Зустріч має відбутися 30 липня о 8:55, її причини не назвали.

«Завтра о 8:55 усіх кандидатів запрошують у ЦВК. Навіщо? Дізнаємось завтра», — написав він.

Штаб іншого кандидата, Андрія Дмитрієва, підтвердив Tut.by, що їх також запрошували до Центрвиборчкому. У відомстві виданню підтвердили запрошення, але порядок денний зустрічі з кандидатами не повідомили.

Як зазначає Euroradio, зараз у Білорусі триває агітаційна кампанія, під час якої кандидати в президенти виступали на телебаченні й радіо. Світлана Тіхановська — одна з головних суперниць Лукашенка на прийдешніх виборах — на 30 липня запланувала мітинг у Мінську.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Лукашенко вже доручив Міністерству закордонних справ викликати послів Росії та України через затримання під Мінськом десятків бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера», частина з яких воювала на Донбасі.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.

До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».