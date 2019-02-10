У Болгарії перевірять інформацію щодо отруєння «Новачком» бізнесмена Гебрева



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Еміліян Гебрев – відомий в Болгарії бізнесмен, власник компанії «Дунарит» та одного із збройових заводів.

Раніше ЗМІ повідомили, що болгарський бізнесмен Еміліян Гебрев був отруєний «Новачком» навесні 2015 року

Комісія з контролю за діяльністю спецслужб Народного зібрання Болгарії проведе слухання у зв'язку з оприлюдненою інформацією про отруєння «Новачком» навесні 2015 року болгарського бізнесмена Еміліяна Гебрева.

Як поінформував голова парламентської фракції партії ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) Цветан Цветанов, слухання пройдуть в четвер, 14 лютого, пише «Укрінформ».

«Сподіваюся, що болгарські, британські та європейські правоохоронні структури активно працюють в рамках розслідування цього випадку», - повідомив Цветанов.

Раніше британське видання The Insider і група Bellingcat оприлюднили інформацію про те, що болгарський бізнесмен Еміліян Гебрев був отруєний «Новачком» навесні 2015 року.

Ймовірно, до цього причетний громадянин Росії Сергій Федотов, який перебував у Болгарії наприкінці квітня 2015 року, коли Гебрев був госпіталізований з симптомами отруєння «Новачком». Після госпіталізації Гебрева Федотов спішно покинув територію Болгарії, повернувшись до Москви.

Еміліян Гебрев – відомий в Болгарії бізнесмен, власник компанії «Дунарит» та одного із збройових заводів.

Сам Гебрев вважає, що був отруєний через інтерес Росії до його збройового заводу.

Нагадаємо, поліція Великобританії вважає, що сумарно до справи щодо отруєння «Новачком» Скрипалів можуть бути причетні п'ятеро громадян Росії.

За інформацією ЗМІ, один із підозрюваний - агент спецслужб Росії під вигаданим ім'ям Сергій Федотов, пов'язаний з отруєнням Скрипалів, залишився у Великобританії після замаху.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року у Солсбері.

Британська поліція повідомила, що залишками нервово-паралітичної речовини «Новачок», що була у флаконі з-під парфумів після отруєння Скрипалів, вистачило б для того, щоб отруїти ще тисячі людей.

У вересні 2018 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.